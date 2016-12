Poniente, a merced de incendios

Además de que uno de cada cinco está fuera de servicio, los hidrantes con los que cuenta la ciudad no se distribuyen de modo uniforme a lo largo de la mancha urbana, lo que origina que los sectores norponiente, poniente y surponiente sean los más desprotegidos.Una rápida observación del mapa VI.4-1 del último Atlas de Riesgos elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) permite advertir que, por ejemplo, la zona que comprende colonias como Anapra, Siglo XXI y Renovación 92 –hacia el oeste del Arroyo de las Víboras– sólo tiene diez de ellos en operación.Según el gráfico, en la parte del poniente en que se localizan colonias como Jesús R. Silva y Palo Chino –hacia el oeste de la avenida De los Aztecas, en las proximidades del Camino Real– hay cuatro concentrados, mientras que donde no existe ninguno es en el surponiente.En ese último punto se encuentran asentamientos como Kilómetro 20, Tesoro Escondido, Villa Esperanza y otros que se extienden hacia el norte y sur de la carretera a Casas Grandes, donde hasta 2010 vivían más de 13 mil personas de acuerdo con el más reciente Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).En contraste con este panorama, el mapa muestra que las áreas norte, nororiente y el Centro Histórico de la ciudad aglutinan muchos más que se encuentran muy próximos unos de otros, a diferencia del suroriente, donde, aun cuando se contabilizan varios, la distancia entre cada uno es un poco mayor.De acuerdo con el Atlas, de los 2 mil 294 hidrantes con los que cuenta la localidad, mil 781 estaban en servicio al momento de la investigación y el resto, 513, se mantenían inoperantes por diversas causas como la falta de mantenimiento o porque estaban integrados únicamente por la base.Lo anterior significa que cerca del 22 por ciento no funciona, aunque, de acuerdo con Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio, en la actualidad la cifra rondaría el 15 por ciento debido a que una brigada del departamento de Bomberos se encarga de resolver el inconveniente.En anteriores ocasiones, el funcionario ha explicado que muchos de los hidrantes localizados sobre avenidas principales perdieron su funcionalidad luego de que las obras urbanas habían sepultado parte de ellos.En otros casos, estos aparatos ni siquiera habían sido colocados en nuevos trabajos como los que el Programa de Movilidad Urbana (PMU) llevó a la avenida Adolfo López Mateos, donde, indican archivos periodísticos, en una veintena de calles sólo había dos. (Fernando Aguilar / El Diario)• Anapra • Siglo XXI• Renovación 92• Jesús R. Silva• Palo Chino• Kilómetro 20• Tesoro Escondido• Villa Esperanza• Sur de la carretera a Casas Grandes (Donde hasta 2010 vivían más de 13 mil personas de acuerdo con el más reciente Censo de Población del Inegi)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.