Llaman a dar a los hijos tiempo de calidad

La temporada decembrina es un buen momento para que los estudiantes del nivel básico tomen un descanso y vuelvan a las aulas con mayor energía, pero también es la oportunidad para que se estrechen los lazos familiares a través de actividades lúdicas y con ello mejorar el aprovechamiento escolar, dijo Yuzovka Adriana Sánchez Moreno, responsable de Jefatura Académica de Secundaria.Comentó que durante este período “debemos aprovechar para valorar a nuestros pequeños que están en casa de vacaciones y darles tiempo de calidad”.“Podemos narrarles cuentos, que la época se presta para eso, se pueden armar rompecabezas”, agregó.Lo que pretende es comunicar que en estos tiempos, donde oscurece más temprano, la temperatura es baja, generar dentro del hogar un ambiente cálido y así se haga la reunión en familia.Para fomentar la lectura se puede partir de las mismas tradiciones de la época, es decir, buscar lecturas que hablen de la Navidad, los villancicos, pastorelas.Se pueden buscar y compartir lecturas de los orígenes del árbol, el nacimiento “y con eso podemos ir narrando cuentos, platicar de las cosas que ellos aprendieron en la escuela.Si esto se lleva a cabo después “podemos leerles una lectura más formal” y conocer, posteriormente, lo que es el teatro y otras formas de arte y actividades de conocimiento. “Esta es una etapa muy bonita de aprovechar y fomentar los valores”, expresó.Comentó que para fomentar el hábito en la lectura, no se tiene que hacer una hora, de hecho, es más recomendable hacerlo en espacios pequeños, como 15 minutos.“Empezando con eso y vamos a ir incrementando el tiempo con ellos; no necesitamos buscar un espacio especial, sino que en la comida, al ver la televisión, antes de acostarse, dar el espacio y que lo vean como algo natural y no una obligación o costumbre”, aseguró.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.