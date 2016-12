... y carteros reparten alegría

El Santa Cartero se observaba a lo lejos a bordo de una camioneta blanca; los niños que radican en el Kilómetro 30 corrieron a su encuentro.Por décimo tercer año consecutivo los integrantes de Correos de México han emprendido la labor de recolectar, clasificar, reparar y entregar juguetes a los infantes de escasos recursos.Rafael Sifuentes, encargado de las oficinas locales de Correos, destacó que su padre inició con esta actividad y la finalidad es brindar un momento de alegría a niños cuyos padres carecen de dinero para comprar un regalo en Navidad.En total lograron recaudar 4 mil artículos, ropa y algunas cobijas. La particularidad de estas entregas es que recorren la ciudad en medio de una vistosa caravana navideña.Un contingente de 30 carteros e integrantes de un club de motociclista, partieron de las oficinas principales ubicadas en la calle Lerdo en la zona Centro, tomaron la avenida Tecnológico, continuaron por la carretera a Casas Grandes hasta llegar a la colonia.En el lugar emprendieron la entrega entre un tumulto de infantes, que buscaban los mejores regalos. Llevaron desde pelotas, muñecas, carritos hasta juegos de mesa.Los hijos de Diana Jiménez fueron beneficiados con un par de obsequios que se entregaron en un templo de la zona. “Estaba triste porque no les había podido comprar nada de regalos, yo trabajo pero las verdad no me alcanzó para comprarles algo”, mencionó la madre de familia.Los carteros de Zaragoza llevaron despensas a una treintena de niños de la colonia José Sulaimán que sólo pueden comer con regularidad en Mundo de Paz, un comedor localizado en el extremo suroriente de la ciudad, donde imperan los rezagos y el abandono.Los paquetes incluian aceite, arroz, frijol, pastas, productos enlatados, azúcar y otros insumos de primera necesidad, pero también algunas pelotas, bicicletas y muñecas para que se diviertan en vacaciones.

