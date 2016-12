Se apaga fabricación de teles aquí

De las cinco ensambladoras de televisiones que Juárez ha tenido en diferentes épocas, y que llegaron a ocupar hasta 25 mil personas, sólo queda una que genera entre 300 y 500 empleos, informó AMAC-Index Juárez.El presidente del organismo que agrupa a las maquiladoras en la ciudad, José Yarahuán Galindo, dijo que las empresas que han venido a producir aquí son RCA, Zenith, Philips, Toshiba y la que continúa a la fecha, la taiwanesa Tatung.“Se han ido por la compraventa entre compañías, más que por competitividad. No decimos que sea efecto de hoy en día, se fueron hace tiempo, como RCA que se fue haciendo pequeña y hace cuatro años finalmente dejó la ciudad”, señaló.Indicó que aunque el nacimiento de la industria maquiladora en Juárez está marcada por la RCA, una de las mayores armadoras de televisores, esta región nunca se enfocó en ese producto.“No somos un área importante para manufacturar televisiones, como Tijuana. Hoy contamos con Tatung, que es el principal fabricante de estos aparatos en México y que hasta hoy tiene mucha confianza en lo que esta ciudad le proporciona en materia de productividad y competitividad”, aseveró Yarahuán Galindo.Agregó que actualmente esa armadora trabaja eficientemente y no hay temor de que se retire.“No tenemos ningún indicio de que Tatung tenga intención de mudar su producción, aparte que no es una inversión estadounidense”, abundó.Aunque dijo desconocer cuánto está produciendo la empresa, resaltó que es el mayor fabricante de televisiones en México y provee prácticamente a todas las marcas y fabricantes en el mundo.Informó que Tatung arma los aparatos más modernos, principalmente para el mercado estadounidense, entre ellos las Smart TV de Ultra Alta Definición.El presidente de AMAC-Index Juárez recordó que la última fábrica de televisiones como tal que se retiró fue Toshiba, que desapareció ya con otro nombre.Indicó que el cierre de RCA fue una situación de marcas, pues hubo operaciones de compraventa entre empresas y eso los llevó a dejar de producir aquí.“RCA fue una empresa de entre 5 y 10 mil empleos en su mejor momento. Zenith, que estaba frente al aeropuerto, ocupaba como a 5 mil personas y Toshiba llegó a tener algo similar, entre 3 y 5 mil empleos”, subrayó el directivo de Index.Dijo que entre los factores de la desaparición está que antes esa rama de la industria requería mucha mano de obra intensiva, mientras que ahora varios procesos están automatizados.“Ahora que hay mucha automatización no requieren tanta mano de obra, sino más tecnología. Hoy en día Tatung debe de tener entre 300 y 500 empleados, pero ya combinan mano de obra intensiva con mucha tecnología para poder producir a esos niveles”, añadió.Yarahuán Galindo agregó que por la situación geográfica y de mercado, esa rama de la industria se ha dirigido más a Tijuana. “No vemos expansión esta área, nuestro fuerte es lo eléctrico y principalmente lo automotriz”.Un reporte de la agencia informativa Reforma indica que en 2013, en la ciudad de Tijuana había 12 empresas que se dedicaban a fabricar y exportar televisiones a Estados Unidos, pero este año sólo quedan nueve.Además da cuenta del cierre de la fábrica de Toshiba-Cena en Juárez, durante diciembre de 2014.También indica que en ocho años, las exportaciones de televisiones de México a Estados Unidos cayeron un 50 por ciento.Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, indican que las ventas de televisiones mexicanas en Estados Unidos de enero a septiembre de este año sumaron 6 mil 962 millones de dólares, justo la mitad de los 13 mil 954 millones de dólares que se exportaron en esos aparatos durante el mismo período de 2008. (Martín Coronado / El Diario)RCA – 10 milZenith – 5 milPhilips – 5 milToshiba – 3 mil a 5 milTatung – 300 a 500

