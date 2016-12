A medias, opera justicia federal

A un año de que empezó a funcionar la oralidad en materia federal en Chihuahua, sigue operando una sola sala de audiencia y únicamente despachan tres jueces para todo el estado.El juzgado se encuentra en la ciudad de Chihuahua, lo que ha triplicado el costo para los familiares de los detenidos e incluso para las autoridades, pues a diario los agentes del Ministerio Público de la Federación y los defensores públicos tienen que viajar para estar presentes en las audiencias.Además la Policía Federal debe realizar diariamente cuatro o cinco traslados de inculpados desde diferentes municipios a las diligencias.El vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, Sergio Alonso Cisneros, informó que en esta frontera radican del 56 al 60 por ciento de los asuntos que conoce la Federación en el estado de Chihuahua, por lo que exigen se abran salas judiciales aquí.“Esto provoca una serie de problemas tanto jurídicos, económicos como constitucionales, porque la mayor cantidad de asuntos en materia federal se generan en Ciudad Juárez”, afirmó.Dijo que además generan un gasto para la Federación en gasolina, viáticos y el traslado de los internos por parte de PF División Caminos. “Eso implica un gasto económico y de recursos humanos, con ese dinero ya se hubieran habilitado aquí salas”.El 30 de noviembre de 2015 el Gobierno federal arrancó en Chihuahua el sistema de justicia penal acusatorio, o juicios orales.Con la entrada en vigor del nuevo sistema, los procesados por delitos del fuero federal como narcotráfico, delincuencia organizada, portación de armas y secuestro en ciertas modalidades, entre otros, son concentrados en la capital del estado para que se resuelva su situación jurídica.Explicó que los agentes del Ministerio Público (MP) y los defensores federales todos los días deben viajar a la ciudad de Chihuahua para llevar diligencia en una sala que oficialmente funciona de las 09:00 a las 16:00 horas, pero en realidad trabajan hasta la medianoche pues cuando una audiencia se retrasa afecta a todas las programadas posteriormente.Además los tres jueces tienen una doble función: despachan como jueces de Control y también como Tribunal de Enjuiciamiento.En el caso de que los familiares de los detenidos contraten abogados particulares, deben desembolsar prácticamente el triple de lo que gastarían si la sala y el juez estuviera en Ciudad Juárez, pues pagan los gastos del traslado, hotel y alimento de los abogados y de ellos.“Otro ejemplo es cuando se tiene a un detenido por portación de una pistola u otro ilícito menor y sale con fianza. El MP lo mandar citar a una audiencia de formulación de imputación a la ciudad de Chihuahua y si la persona es de escasos recursos pues no se presenta porque no tiene para solventar los gastos de traslado. Entonces le giran una orden de aprehensión y estamos moviendo todo un sistema de justicia por una persona que no tiene dinero”, explicó.En el 2013 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) creó un fideicomiso para construir y acondicionar los inmuebles que iban a alojar los centros de justicia en las diferentes entidades del país, fondo que a septiembre del presente año contaba un millón 919 mil 104 pesos, de acuerdo a la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.La única sala que opera en la ciudad de Chihuahua se habilitó en el edificio del Poder Judicial de la Federación (PJF), es decir, no se construyó ningún inmueble y los abogados colegiados consideraron que lo mismo se podría hacer en el edificio del PJF de Juárez, pues cuenta con espacio suficiente para abrir dos salas. (Blanca Carmona / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.