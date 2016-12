Inservibles, uno de cada 5 hidrantes aquí

En promedio, uno de cada cinco hidrantes instalados en la vía pública a lo largo de la mancha urbana son inoperantes, señala el último Atlas de Riesgos de Ciudad Juárez que elaboró el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).El documento presentado en octubre indica que en la localidad se contabilizaron el año pasado 2 mil 294 aparatos de ese tipo, de los cuales sólo 1781 estaban en servicio.Lo anterior significa que cerca del 22 por ciento del inventario carece de funcionalidad porque requieren mantenimiento, tienen que ser reemplazados o están constituidos sólo por la base sin el resto de los componentes.El director de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza, reconoce esta situación, pero sostiene que en la actualidad esa última cifra debe acercarse nada más al 15 por ciento porque el Departamento de Bomberos –que está subordinado a la dependencia que encabeza– creó una brigada que se encarga de resolverla.Los hidrantes son tomas que están diseñadas para, en poco tiempo, entregar una gran cantidad de agua que proviene de la red urbana de abastecimiento o de un depósito mediante una bomba, explican los investigadores del IMIP en el Atlas.A estas tomas pueden conectarse mangueras y equipos de lucha contra incendios, pero también sirven para llenar directamente las cisternas de las unidades que tripulan los bomberos.De acuerdo con Matamoros Barraza, esa última finalidad les ha sido muy útil a los bomberos de Ciudad Juárez porque les permite recargar el camión y evitar el uso de pipas externas.Para llegar a la conclusión de que el 22 por ciento de los hidrantes no funcionan, el IMIP hizo trabajo de campo. Su personal recorrió la ciudad en compañía de algunos elementos de aquel cuerpo de rescate y juntos revisaron el funcionamiento de todos los que había en una determinada estación de bomberos.Como resultado, el Instituto encontró que, de nueve centrales que existen en Ciudad Juárez, la que concentra la mayor cantidad de equipos disfuncionales en su área de jurisdicción es la número 7 –localizada cerca del bulevar Zaragoza, a espaldas de la sede sur de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)–, con 159 fuera de servicio.La información que presenta en el Atlas cobra relevancia si se toma en cuenta que los incendios de viviendas y empresas aumentaron este año en un 42 por ciento con respecto a 2015, según datos de Protección Civil.La dependencia municipal registra 4 mil 737 siniestros por fuego ocurridos de enero a noviembre de 2016 contra 3 mil 345 sucedidos en el mismo período del año pasado.Pese a que la ciudad carece de algunos de sus hidrantes, el cuerpo de Bomberos no ha sufrido problemas derivados de estas circunstancias, asegura Matamoros Barraza.De hecho, expone, algunos no es que no funcionen, sino que ahora quedaron inoperantes porque sus válvulas fueron obstruidas u ocultadas como consecuencia de obras de pavimentación.Estas piezas, explica el funcionario, deben estar cerradas y destaparse cuando la toma se vaya a usar, pues de lo contrario, con las gélidas temperaturas que cubren a la ciudad en invierno, el agua que contienen se congelaría.“Poco a poco se va resolviendo esta situación”, afirma. “Algunos están en lugares donde las mismas empresas se hacen cargo. Ya giramos oficios para que nos apoyen, para que se hagan cargo de estos hidrantes. Desde luego, también recibimos un gran apoyo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). Nos ayudan a sacar adelante todo esto”. (Fernando Aguilar /El Diario)

