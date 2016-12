Preparan cena y la llevan a personas de la periferia

Unas 250 familias de la colonia Kilómetro 29 fueron beneficiados con la entrega de cenas navideñas. Los encargados de llevar estos apoyos fueron los feligreses de la iglesia Santa Teresa.Cada donación fue distinta, algunas contenían pollo, pavo, asado de puerco, jamón ahumado, puré, pasta, postres, dulces y refresco.El padre Mario Manríquez organiza la actividad desde hace seis años y asegura que han tenido una buena respuesta de la comunidad.“Nos empezamos a preparar desde octubre, los feligreses donan para comprar la cena y días antes de Navidad ellos mismos las preparan”, destacó el sacerdote.Además se entregó ropa, cobijas y juguetes que se logró recolectar entre la comunidad.La repartición se realizó en centro comunitario del área hasta donde llegaron los beneficiados, quienes días antes recibieron un boleto para hacer acreedores a la cena.“Gracias a Dios siempre tenemos el apoyo de los feligreses y la finalidad es ayudar a los que menos tienen para que pasen una Navidad reconfortante”, expresó Manríquez.Doña Mary Antúnez fue una de las beneficiadas, aunque está en silla de ruedas hizo el esfuerzo por acudir al lugar y recibir el apoyo.“Me vine desde bien temprano porque batallo mucho en las calles llenas de hoyos y no puedo pasar con mi silla”, dijo.Agregó que dejó en casa a su esposo quien desde hace semanas se encuentra enfermo y habían descartado una actividad para Navidad ante la falta de recursos.“Con qué dinero, tenemos la ayuda con despensas pero es poquito y cada mes. Me regalaron este boleto y me emociona saber que ahora ya tendremos algo rico que cenar”, mencionó.Un grupo de voluntarios de la parroquia arribaron al lugar y emprendieron la entrega. Algunos dieron las cajas con la comida, otros las cobijas y juguetes.Manríquez comentó que detectaron un par de personas que no pudieron acercarse por problemas de salud y decidieron llevar a domicilio las ayudas.

