Estrenan en el mundo regalos hechos en Juárez

Millones de regalos que esta noche harán felices a millones de personas alrededor del mundo fueron fabricados en plantas maquiladoras ubicadas en esta ciudad, donde se manufacturan desde teléfonos celulares, computadoras y tabletas, hasta vehículos todo terreno e incluso los mismos árboles de Navidad.El presidente de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (AMAC-Index Juárez), José Yarahuán Galindo, señaló que detrás de las paredes de las plantas, que son un misterio para la mayoría de la gente, los juarenses fabrican todo el año artículos que se distribuyen alrededor del mundo, lo que ha dado origen a una de las frases acuñadas por Index: Todo mundo tiene algo de Juárez.“Tenemos una serie de electrodomésticos, tablets, televisiones, lavadoras, refrigeradores... todo lo que forma parte de estas fechas, árboles navideños, esferas, computadoras, cafeteras, aspiradoras”, indicó el presidente de Index Juárez.“Habemos muchos juarenses, incluso dentro de la misma industria que no sabemos lo que hace nuestro vecino. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una exposición de Hecho en Juárez, donde pusimos a la vista del ciudadano común y de nuestros trabajadores las cosas que se fabrican en Juárez, y hasta yo presidente de Index quedé sorprendido de la variedad de lo que se fabrica aquí”, dijo Yarahuán Galindo.Entre algunas marcas de regalos que seguramente habrá bajo los arbolitos de Navidad, el líder del gremio maquilador mencionó que se hacen productos LG, Vizio, se ha manufacturado Blackberry durante mucho tiempo, se hacen computadoras para Dell, para HP, impresoras para Lexmark y hasta juguetes Lego.Aseguró que existen cientos de marcas, visibles y no visibles, porque aunque la planta maquiladora no se llame como la marca, le fabrica a LG, a Phillips, a Shure o cualquier otra que buscamos en las tiendas.“Algo que diariamente usas en tu casa, en tu oficina, se fabrica en Ciudad Juárez, y no sólo para Estados Unidos, sino que se va al resto del mundo”, agregó.Dijo que Juárez cuenta 326 manufactureras, entre 70 y 80 son del Fortune 500, o sea las empresas más grandes del mundo, por lo que los productos hechos aquí pueden llegar a cualquier parte del planeta.Explicó que Juárez se caracteriza por ser un centro manufacturero con una variedad muy amplia, a diferencia de otras ciudades, que se enfocan en nichos como automotriz o electrónico. (Martín Coronado / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.