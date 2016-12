Arman operativo navideño

La fuerza policial de los gobiernos estatal y municipal mantendrá una sobrevigilancia para evitar que hechos violentos impacten en esta Navidad.Tránsito vigilará las principales calles y conmina a los guiadores a evitar manejar en estado de ebriedad ya que se procederá al aseguramiento de los conductores.En tanto la Policía Municipal invita a celebrar las fiestas en armonía.Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, expuso que los ciudadanos están obligados a respetar el reglamento vial, por lo que deben conducir dentro de los límites de velocidad establecidos, atender los señalamientos viales, no hacer uso del celular al manejar y portar siempre el cinturón de seguridad.Agregó que se redoblarán esfuerzos “para atender de manera inmediata las llamadas de auxilio al número de emergencia 911 o a los teléfonos comunitarios de cada Distrito Policial, con la finalidad de mantener la tranquilidad y que los juarenses puedan disfrutar en compañía de sus seres queridos esta temporada”.Sandoval Figón dijo que la estrategia de vigilancia ya está diseñada, por lo que serán implementados operativos estratégicos en toda la ciudad para prevenir actos delictivos y mantener la integridad de las personas que celebran la Navidad.Para reforzar la seguridad de la ciudad se mantendrá activo el grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM), en el que participan agentes de los tres niveles de gobierno, el cual mantiene recorridos de prevención y vigilancia en diferentes puntos de la ciudad.Esta semana los agentes patrullaron las colonias del sur de la ciudad, donde se registró el mayor índice delictivo según los últimos acontecimientos de los tres meses pasados.El FRIM, integrado por elementos de la Policía Municipal, Estatal, Federal, la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano, aseguró drogas y armas durante las diferentes intervenciones realizadas, se informó.Del 16 al 22 de diciembre fueron implementados 403 filtros de revisión, además se revisaron 24 negocios de giros negros y un yonke.Estas acciones provocaron que casi mil personas fueran sometidas a revisión corporal, 77 detenidas por faltas administrativas, mientras que 13 más quedaron a disposición de la autoridad competente.Los agentes además incautaron 5 armas, 11 chalecos blindados y uniformes militares americanos, cinco cargadores y 175 cartuchos sin percutir.• No manejar en estado de ebriedad• Conducir dentro de los límites de velocidad establecidos• Atender los señalamientos viales• No hacer uso del celular al manejar• Portar siempre el cinturón de seguridadFuente: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito

