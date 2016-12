Caen seis presuntos 'robachicos'

Seis personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal como presuntos responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y sustracción de menores, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Las víctimas son dos madres de familia y sus respectivos hijos de cuatro y 11 meses de nacidos, todos ellos originarios del estado de Tabasco y con pocas semanas de radicar en la ciudad, informó el portavoz.Informó que los detenidos fueron identificados como Jesús Manuel S. H., de 20 años, Francisco Javier R. L., de 19, Williams E. M., de 25, Héctor Daniel A. V., de 19 años, Ana Laura A. R. de 23, y María Antonieta R. L. de 43 años, ésta última líder de la banda.El modo de operar de este supuesto grupo delictivo pone en alerta a las diversas corporaciones policiacas que eligieron a sus víctimas por su condición de vulnerabilidad, ya que tienen pocas semanas en la ciudad y les ofrecieron apoyo del Gobierno, dijo el portavozLa información aportada por la SSPM establece que las dos madres de familia fueron contactadas dos semanas atrás por una mujer a la que identificaron como María Antonieta, la cual les ofreció apoyo económico.Las mujeres le confiaron información personal como el hecho de proceder del sur del país, de no tener muchas personas conocidas y permanecer solas gran parte del tiempo porque sus respectivos esposos trabajan todo el día.Con esos datos, María Antonieta empezó a satisfacer algunas necesidades de las mujeres como entregarles ropa usada, despensas y algo de dinero en efectivo, sin que los maridos estuvieran enterados, según la SSPM.Las dos familias radican en la colonia Misiones de Creel, al suroriente de la ciudad, en donde se posesionaron en forma ilegal de una finca abandonada, por lo que carecen de servicios básicos, además la casa carece de puerta, ventanas y mobiliario.María Antonieta las visitaba y mostraba compasión por las familias ante su crítica condición económica, incluso llegó a la casa ocupada en compañía de varias personas para tomar medidas a las ventanas, para según ella instalarles próximamente los vidrios, dijo el vocero.La mujer tomó fotos de las familias y presuntamente las compartió a través de las redes sociales para pedir apoyo económico para ellas, agregó.Antonieta, informó Sandoval Figón, hizo énfasis en fotografiar a los dos niños, uno de cuatro meses de nacido y otro de once meses.Agregó que cada madre autorizó a la mujer para que fotografiara a su hijo y después entregaron las actas de nacimiento de los niños, al prometerlas, ante la promesa de gestionarles apoyo por parte del Gobierno como madres solteras.La mujer regresó la tarde del día 21 de diciembre a la casa de las víctimas en compañía de una mujer (quien se presume era su hija) y dos hombres para supuestamente llevarlas en un vehículo a las oficinas del Gobierno para iniciar los trámites por lo que era necesario llevar a los infantes con sus actas de nacimiento.De este traslado los padres tampoco tuvieron conocimiento, dijo el portavoz.Las personas abordaron un vehículo marca Mercury, línea Cougar, color blanco, modelo 1997, y las trasladaron hasta un domicilio que ellas desconocen.A las mujeres las trataron amablemente y ya en el interior de la casa dos hombres les arrebataron a los menores e introdujeron a las víctimas a diferentes recámaras, donde presuntamente las golpearon.Las víctimas aseguraron a la Policía Municipal que María Antonieta dio la orden que las mataran y las empezaron a torturar con un arma blanca.Una de las víctimas presenta múltiples heridas punzocortopenetrantes en cuello y pecho; además de ocasionarles a ambas hematomas y derrames en los ojos a causa de los golpes en el rostro, dijo el vocero Arturo Sandoval Figón.Explicó que luego de mantenerlas cautivas varias horas, los hombres las subieron nuevamente al vehículo y sólo a una de ellas le entregaron a su hijo de once meses y retuvieron al de cuatro meses. Los supuestos agresores las trasladaron hasta un lote baldío en el fraccionamiento Senderos del Sol, donde las abandonaron.Las mujeres caminaron descalzas y sin ropa invernal hasta que lograron llegar a la casa donde sus maridos estaban buscándolas, por no tener noticias de ellas por horas. Luego de escuchar el relato de sus parejas y ante la ausencia de su hijo, el padre llamó al 911 para pedir auxilio.Los agentes al tener conocimiento de este hecho localizaron a las personas ahora detenidas en el domicilio ubicado sobre la calle Valle de Osorno, en la colonia Riberas del Bravo etapa 8.El vocero informó que las personas discutían a bordo del auto Mercury, línea Cougar, color blanco, modelo 1997 y atrás de esta unidad se encontraba una camioneta Chevrolet Tahoe, color verde, modelo 1996, donde una pareja tenía en brazos al infante sustraído.Tras el arresto, ambas mujeres identificaron a los presuntos agresores y los padres identificaron al infante como suyo, también reconocieron la casa donde permanecieron cautivas y fueron agredidas.La intervención fue realizada por los agentes adscritos en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, ahora corresponde al Ministerio Público determinar cuáles fueron las intenciones del robo del menor de cuatro meses.Los detenidos quedaron a disposición de la representación social para continuar con las investigaciones, dijo Sandoval Figón.

