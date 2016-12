Llevan esperanza y paz a enfermos

Enfermos hospitalizados en el IMSS recibieron ayer la visita de sacerdotes de la Diócesis de Ciudad Juárez, quienes acudieron cama por cama para llevarles un mensaje de paz y esperanza en su padecimiento.Los pacientes que se encuentran internados en el Hospital 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibieron además la santa unción y algunos hasta se confesaron.En el mismo hospital, por primera vez se ofició una misa en la que estuvieron presentes enfermos, familiares y algunos empleados.El presbítero Guillermo Sías Burciaga se encargó del recorrido que se realizó ayer por las áreas del hospital. Aseguró que es importante ofrecer un mensaje de esperanza a los aquejados y sus familiares.“Vamos a administrar sacramentos como la santa unción y la confesión a las personas que no pueden dejar el hospital por motivos médicos”, mencionó.En la planta baja del lugar se reunieron más de 20 párrocos, se prepararon y con rosario y biblia en mano recorrieron cada una de las salas hospitalarias.Estuvieron en Urgencias, Terapia Intensiva y demás espacios. Esta es la quinta ocasión que se lleva a cabo el recorrido religioso en el hospital público.Sías Burciaga agradeció al personal médico y administrativo por el acceso a las áreas de mayor cuidado del lugar. “Pudimos estar con las personas que se encuentran muy enfermas para reconfortarlas”, expresó.“Hay muchas familias que no pueden acudir a los días santos a la iglesia y nosotros hemos decidido venir a ellos”, comentó el sacerdote.Los sacerdotes entraron asimismo a las habitaciones ocupadas por los enfermos y platicaron algunos minutos con ellos.Momentos después llegó al auditorio del hospital el obispo, José Guadalupe Torres Campos, quien por primera vez ofició una misa en el lugar.“En la víspera de la Navidad estamos en la jornada espiritual de salud, le damos la bendición a los enfermos para su pronta recuperación”, expuso el líder de la Iglesia católica en la ciudad.Destacó que como parte del mensaje del papa Francisco, hay que apoyar y considerar a las personas que tienen algún padecimiento que merma su salud.Además la liturgia se dirigió a los familiares de los pacientes, que en ocasiones pasan días en los hospitales mientras cuidan a los enfermos.“El mensaje es que unan su dolor, su sufrimiento al misterio de la Navidad, que no caigan en la desesperanza y los encomendamos a Dios para que les dé fortaleza”, anunció.En las salas de espera y en el exterior del hospital se pudo observar el padecer de decenas de personas que esperan alguna noticia de sus familiares.“No tenemos ningún mandato de venir aquí, esto es parte de la exigencia propia del misterio sacerdotal y de las actividades de los padres”, señaló el obispo.María Guadalupe Hernández y Ricardo Arreola acudieron a escuchar la misa en el auditorio del IMSS.Ella padece cáncer y su esposo ha tenido una serie de complicaciones a partir de un derrame cerebral que sufrió hace algunos meses.“Venimos muy seguido al Seguro y lo que pedimos en esta Navidad es salud, solamente eso porque hemos estado muy enfermos”, narró la mujer.Dijo que lo primordial es ser pacientes y tener fe para poder ver los efectos positivos de los medicamentos.“Con mucho esfuerzo pudimos venir a esta misa pero estamos muy contentos con el mensaje que envió el obispo, la fe ante todo”, afirmó la paciente. (Maricela Morones / El Diario)

