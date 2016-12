Culpables, dos policías por homicidio de rarámuri

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) Josué Cerecedo Mondragón y Héctor José Holguín Aragón, fueron encontrados culpables ayer de asesinar al rarámuri Carlos Efraín Jaris Cruz en el 2015.Sin embargo, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que se trata del delito de homicidio simple intencional y no homicidio calificado como acusó el Ministerio Público, por lo que la penalidad a imponer a los servidores públicos disminuye considerablemente, ya que el simple se castiga con una pena de ocho a 20 años de cárcel y el calificado con una de 20 a 60 años.Las juzgadoras consideraron que el MP no acreditó las agravantes de premeditación y ventaja por parte del presunto actuar de los elementos. El tribunal emitirá su sentencia el próximo viernes.El fallo condenatorio fue emitido ayer en la tarde por unanimidad del Tribunal integrado por las juezas Elizabeth Villalobos Loya, Emma Terán Murillo y Catalina Ruiz Pacheco.Por la mañana, antes de que se emitiera el veredicto, la agente del MP Ivonne Zubia expuso que se acreditó plenamente la responsabilidad de Cerecedo Mondragón y Holguín Aragón en el crimen ocurrido alrededor de las 7:40 de la mañana del 5 de julio del 2015, con la prueba científica consistente en la localización de manchas de sangre en el pantalón del uniforme que vestía Holguín Aragón y que resultó pertenecer a la víctima.Agregó que los resultados de la necropsia determinaron que Jaris Cruz sufrió una policontusión y la causa de muerte fue un shock hipovolémico consecutivo a una laceración de la arteria hepática izquierda.También estableció que esa lesión fue causada por golpes; descartó que fueran por un atropello o a consecuencia de una enfermedad por el consumo de alcohol.La fiscal también refirió la declaración que hicieron Cerecedo y Holguín ante el MP en la que aceptaron haberse llevado a Jaris a una brecha del periférico Camino Real para “ponerle unas cachetadas”. Además de la declaración de siete testigos protegidos, todos tarahumaras.En su turno la abogada que representa a la viuda, le dijo al Tribunal que consideran que se trata de una ejecución extrajudicial y pidieron que en la sentencia se pronuncien sobre este tema.Exigieron que el Gobierno municipal sea un responsable solidario para pagar la reparación del daño; la construcción de dos memoriales, uno en el exterior de comedor comunitario de la etnia tarahumara en las calles Creel y San Juanito donde fue “levantada” la víctima y otro en el lugar donde se localizó el cadáver, y demandaron una disculpa pública por parte de la SSPM.Por su parte, el abogado de Holguín Aragón dijo que los uniformes que portaban los elementos se aseguraron sin la autorización de ellos y tanto es una prueba ilícita.Afirmaron que el día de los hechos los testigos tenían más de 12 horas consumiendo tesguino y por ende no estaban en condiciones de saber qué paso con Jaris y que la periciales realizadas a la unidad que utilizaban los ahora sentenciados, las 442, no se localizó evidencia de que la víctima hubiera estado ahí.El abogado Salvador Martínez, quien representa a Cerecedo, expuso que se acreditó en primer momento, el “levantón” de la víctima pero no lo qué sucedió después y pidió que las declaraciones de los ahora sentenciados sean valoradas en su totalidad no parcialmente pues ahí se establece que un agente le dio tres golpes en la cara a Jaris y otro un par de golpes en el área abdominal, lo que es insuficiente para causar una muerte.Además indicó que si el Tribunal los encontrara culpables, determinara que se trató de un homicidio imprudencial sin el dolo o la intención de golpearlo para matarlo.El próximo viernes se determinará el castigo que deberán cumplir los elementos y darán lectura a la sentencia para responder a todo lo argumentado. (Blanca Carmona / El Diario)

