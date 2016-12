Se forman 48 horas antes por un juguete

El deseo de que sus hijos reciban en Navidad al menos un regalo que ellos no pueden darles, movió a decenas de padres a formarse al menos 48 horas antes afuera del Parque DIF, a donde hoy llegará Santa Bombero a entregar juguetes.El Municipio informó que los paquetes serán entregados desde las 8 de la mañana y que para beneficiar a más familias habrá transporte gratuito al lugar desde las 6.Los puntos de traslado estarán en Anapra, la glorieta de la avenida De los Aztecas, el crucero de Las Torres y Palacio de Mitla, la Plaza Zaragoza y el crucero de Aeronáutica y avenida Panamericana.Las autoridades esperan la asistencia de al menos 10 mil personas a este evento, por lo que Protección Civil pide respetar el orden en que se va llegando para evitar confrontaciones.A unos padres, el anhelo de que sus niños tuvieran la oportunidad de abrir un presente los llevó incluso a pernoctar ahí desde el miércoles pasado.Ese fue el caso de Jorge, un hombre de 21 años que aquel día llegó al parque a las 11 de la noche acompañado de su hermano y unos amigos que, como él, viven en la colonia Fronteriza Alta, en el extremo poniente de la ciudad.Padre de una niña de 4 años, uno de 3 y unos gemelos de apenas cuatro meses, Jorge no dudó en quedarse ahí para ser el primero en recibir los juguetes.“Vinimos temprano porque la verdad no tenemos los recursos para regalarles yo a mis hijos y ellos a sus hermanos. No tenemos los suficientes recursos para regalarles un buen juguete y esto es una buena opción para que ‘de perdida’ esperen algo en Navidad. Tenemos el calentón del carro, pero la madrugada sí está muy pesada”, dijo.La ilusión de ver emocionados a sus hijos menores y a sus tres nietos en esta fecha motivó a Patricia Valadez a caminar, a las 3 de la madrugada, unos 6 kilómetros desde la colonia Zapata hasta ese punto ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar.El recorrido le tomó cerca de dos horas en las cuales, afirmó, ella y los niños pasaron mucho frío.“Nos vinimos a pie porque a esa hora no había rutas y agarrar taxi como que no”, comentó. “Y vamos llegando y la Policía me quería regresar que porque no era hora. Yo lo hago por mis nietos, porque ahorita la mamá no está trabajando y ahí nos la llevamos. Merecen un regalito ‘de perdida’”.Blasina Cázares, una mujer de 43 años dedicada al hogar, contó que tomó un auto Uber a las 2 de la madrugada para salir de la colonia Vicente Guerrero rumbo al Parque DIF y así ser de las primeras personas en recibir juguetes, que regalará a una niña de 5 años, una de 2 y otra de uno.“Es la primera vez que venimos, pero nos dijeron que nos fuéramos porque no podíamos estar aquí. Pero ya había pagado el Uber. No tenía caso que me fuera porque tenía que pagar el regreso, por eso decidí quedarme hasta ahorita. Hasta nos dieron atolito y tamalitos”, dijo.Efrén Matamoros Barraza, coordinador de Protección Civil del Municipio, desaprobó por completo que las personas se quedaran a pernoctar a la intemperie, pero indicó que, ante esas circunstancias, las autoridades colocaron una carpa para resguardarlas.De acuerdo con el funcionario, los bomberos lograron armar más de 9 mil paquetes y la ciudadanía donó cerca de mil bicicletas. (Fernando Aguilar / El Diario)Camiones partirán desde estos puntos para llevar a familias al Parque DIF• Colonia Puerto Anapra• Glorieta de la avenida De los Aztecas• Cruce de De las Torres y Palacio de Mitla• Plaza de Zaragoza• Crucero de Aeronáutica y Panamericana• Samalayuca• El ValleCuándo: Sábado 24 de diciembreHora: 6:00 am