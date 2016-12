Liberan en enero precios del gas LP

El mercado del gas Licuado del Petróleo (LP) se liberará a partir del 1 de enero de 2017 en esta frontera, sin embargo, los empresarios gaseros aún desconocen cómo va a operar el nuevo sistema de costos.El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, confirmó la flexibilización de los precios del combustible y adelantó que el valor máximo ya no se fijará mensualmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Dijo que este modelo fomentará la competencia en la comercialización, pero aclaró que la liberación de los precios también tendrá por parte del órgano regulador un “seguimiento puntual” diario.“Se empezará a dar seguimiento a los precios y en el momento en que se vea algo que no se justifique en movimientos, en costos y en tipo de cambio, entonces se tendrá que actuar, acompañados de las autoridades del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)”, dijo.García Alcocer explicó que uno de los cambios implica que los permisionarios podrán cargar gas LP en las plantas refinadoras sin la obligación de tener instalaciones físicas para el almacenamiento.Así mismo, avisó que el siguiente año se realizarán las Subastas de Temporada Abierta de Pemex para reservar capacidad de almacenamiento o transporte, sin embargo, no precisó las fechas.En relación con la liberación, empresas distribuidoras locales –como Z Gas, Grupo Tomza y Servigas– dijeron desconocer dicha disposición.Jorge Cardona Montaño, coordinador general de Z Gas, declaró que aún “no se ha hecho nada oficial: no nos han informado nada al respecto”.El Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer destacó que Canadá y Estados Unidos han mostrado interés en la búsqueda de clientes mexicanos.Indicó que “hay mucho propano que está buscando mercado, y ambos países tienen excedente en este producto; por ello vamos a empezar a ver mucho movimiento de producto de distintos orígenes”.El economista y director de la consultoría Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, dijo que “la liberación provocará una ampliación completa en torno a la cadena productiva y el surgimiento de negocios alternos”.“Va a abrir los mercados como para pensar que los precios van a disminuir por la competencia, pero en los siguientes meses tendrán la amenaza de subir en algún momento con los precios internacionales”, comentó.De acuerdo con la CRE, la infraestructura de Pemex para importar por la frontera norte, se limita al transporte del gas en carrotanque.Sin embargo, los comercializadores tienen a su disposición tres gasoductos privados –Nuevo León (TDF), Tamaulipas (TDF y Penn Octane de México) y Chihuahua Hobbs Mendéz) – para traerlo.En el estado existen cuatro instalaciones con Permisos de Almacenamiento: ‘Zeta Juárez 1’ (con capacidad de 600 miles de litros), ‘Zeta Juárez 2’ (mil 500 miles de litros), ‘AGC Juárez’ (mil miles de litros), y ‘Villa Ahumada’ (750 miles de litros). (Abraham Rubio / El Diario)

