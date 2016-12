Por fiestas navideñas, refuerzan servicio de Urgencias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reforzará hoy, mañana, el 31 de diciembre y el 1 de enero los servicios de emergencias ante una eventual demanda de personas que durante las celebraciones navideñas llegaran a necesitar una revisión médica o ser ingresadas a hospitalización.Rosendo Gaytán, vocero del IMSS en Ciudad Juárez, explicó que los tres hospitales del Instituto trabajarán con más personal de guardia debido a que en un momento determinado puede sobrevenir una gran afluencia.Al mismo tiempo, los tres centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria II que regularmente reciben a la población los fines de semana –Águilas de Zaragoza, Galeana y Bellavista– permanecerán abiertos en su horario normal sin importar las festividades, dijo Linda Sepúlveda Martínez, portavoz de esa división de la Secretaría de Salud.Agregó que estos recintos ofrecerán sus servicios de manera regular desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde.El resto de los centros de salud que operan aún en el período vacacional decembrino –que comprende del 16 de diciembre al 2 de enero– cerrarán el 25 de diciembre y el 1 de enero, dijo.Fuera de estas fechas, precisó Sepúlveda, los que abren en la temporada de asueto son el de Ahumada y los de Colinas, San Felipe, Anapra, Galeana y Guadalupe.En un comunicado de prensa, la Secretaría de Salud del Gobierno estatal pidió a la población valorar el nivel de sus urgencias para evitar que las salas de los hospitales se saturen y se generen excesivos tiempos de espera.En el texto, la dependencia explica que las urgencias graves son aquellas en las que la vida corre riesgo debido a traumatismos por accidentes viales o en el hogar, intoxicaciones por alimentos o congestiones alcohólicas.Ahí menciona que “una urgencia no grave” es aquella situación en la que el padecimiento es doloroso, pero no pone en riesgo la vida, mientras que las que no son urgencias son las que pueden esperar a la posterior evaluación de un médico.La Secretaría recomendó aumentar el consumo de verduras, preparar los ponches de fruta sin añadirles azúcar, sustituir la crema de las ensaladas por yogur natural bajo en grasa y moderar la ingesta de alcohol.• Las graves son aquellas en las que la vida corre riesgo por traumatismos por accidentes viales o en el hogar, intoxicaciones por alimentos o congestiones alcohólicas, entre otras• La “una urgencia no grave” es aquella situación en la que el padecimiento es doloroso, pero no pone en riesgo la vida• Las que no son urgencias son las que pueden esperar a la posterior evaluación de un médico

