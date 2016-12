Urgen 30 donadores de sangre para Héctor

Héctor Alberto Castro Trujillo, de 16 años, pide la colaboración de la ciudadanía para conseguir mínimo 30 donadores de sangre y poder continuar su lucha contra la leucemia linfoblástica.Mía Trujillo, madre del adolescente, comenta que fue diagnosticado hace dos años y a partir de ese entonces ha sufrido varias recaídas, la última este pasado martes.El menor se encuentra internado en MediSur donde le solicitan tres aféresis de plaquetas, es decir 10 donantes por cada una. Los gastos de hospital y medicamentos los está cubriendo la Asociación Apanical.Los interesados pueden acudir a donar a Poliplaza Médica en un horario de 8 de la mañana a 12 de la tarde, de lunes a sábado.La madre del menor señala que no se require hacer cita y no importa el tipo de sangre ya que es para compensar las que se utilicen con Héctor.Para ofrecer otro tipo de ayuda pueden contactar a Mía Trujillo en el teléfono celular 656 529 9028.A continuación los requisitos para poder donar:1.- Ser mayor de 18 años y menor de 55 años2.- Pesar más de 54 kilogramos3.- No ser diabético4.- Tener un ayuno mayor de 6 horas5.- Consumir fruta (excepto plátano) la cantidad deseada y líquidos antes de donar6.- No padecer alta o baja presión y/o enfermedades del corazón7.- No haber padecido hepatitis o haber estado en contacto con personas enfermas de hepatitis en el último mes8.- No haber padecido en los últimos 15 días gripe, infecciones estomacales, herpes y no estar tomando medicamentos9.- No estar tatuados, hombres sin perforaciones10.- No haber padecido enfermedades de transmisión sexual (sifilis y gonorrea)11.- No tener ningún tipo de alergias en el momento de ir a donar12.- No haber donado plasma en Estados Unidos13.- Haber dormido mínimo 6 horas antes de la donación (no desvelados)14.- No haber tomado bebidas alcohólicas las últimas 48 horas15.- No haber recibido ninguna vacuna en el último mes (antitetánica) y en el último año la de hepatitis o antirrábica16.- No estar embarazada o con sospecha de embarazo no mestruando17.- No haber recibido ningún tratamiento dental en las últimas 2 semanas18.- Es necesario presentar una identificación con fotografía, la cual tenga su fecha de nacimiento19.- Presentar los datos completos de su paciente