Avala Congreso más deuda a Corral

Entre protestas y la intervención de agentes antimotines, el Congreso del Estado aprobó ayer el Paquete Económico 2017 y una bursatilización por hasta 4 mil millones de pesos.El primer presupuesto avalado al gobernador Javier Corral Jurado incluye además de otra deuda, un gasto por 61 mil 955 millones de pesos, que representa un déficit de 3 mil 600 millones, dado que el ingreso es de apenas 58 mil 356 millones.La sesión tuvo que ser blindada por policías antimotines ante las protestas de diversos organismos que irrumpieron en el Congreso para tratar de impedir que se avalara otro crédito para el estado.Sin embargo pese a dichas manifestaciones y el voto en contra por parte de diputados del PRI y Morena, se dio luz verde al presupuesto y al nuevo crédito.El destino de los 4 mil millones de pesos de la bursatilización quedó condicionado a la aprobación del Legislativo.Los dictámenes se avalaron por 24 votos a favor del PAN, Pvem, MC, PT, PES, PRD y Panal y 7 en contra (5 del PRI y 2 de Morena).En el caso de la bursatilización, el diputado Jesús Valenciano, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, indicó que si bien la Ley de Ingresos habla de hasta 4 mil millones de pesos, se buscará que no supere los 2 mil 800, y esa cantidad deberá justificarla en su momento y aprobarse por el pleno del Congreso.Al presentar el dictamen del paquete económico, el legislador indicó que no son cantidades ideales, pero son las que se lograron tras un déficit financiero en el que dejó al Estado la anterior administración, dijo.Reclaman incongruenciaen uso de recursosLa legisladora del PRI, Adriana Fuentes Téllez, se pronunció en contra de la bursatilización, y aseguró que existe un doble discurso del PAN, al estar en contra de ese mecanismo en la administración anterior y avalarlo en la actual, encabezada por el panista Javier Corral Jurado.Acusó que la Dirección de Vialidad se convertirá en una caja de recaudación, y precisó que hay cobros que se elevan y se crean, como la tarjeta de circulación para automóviles, que costará 150 pesos, además de que se reducen los estímulos fiscales para empresarios.En un post de su perfil en Facebook la diputada publicó por la tarde que “no tengo la menor duda que quienes en el pasado criticaron la bursatilización y que hoy hacen uso de esta para endeudar más al estado, habrán de asumir el costo político de su actuar”.Agrega que “esta es la austeridad que pregona el Ejecutivo y su mayoría en el Congreso y que de manera burlona para la ciudadanía llaman "Nuevo Amanecer": 4 mil millones más de deuda”.En su escrito dice también que “en lo que respecta al Presupuesto de Egresos, dejé en claro que me parece incongruente que se hable de austeridad, cuando se hace un aumento en las partidas de viáticos y cellular.Señaló que en tanto se discrimina en no aumentar recursos a áreas tan sensibles y prioritarias como Educación, Salud, Desarrollo Social y Desarrollo Rural.Por otro lado, indicó que el presupuesto no tuvo un ajuste como lo anunció el gobernador del Estado, y explicó que hay rubros con los cuales podrían reducirse otros 200 millones de pesos.La Ley de Ingresos contempla un estímulo de 700 pesos a quien pague su revalidación vehicular en el mes de enero, de 600 en febrero y de 500 en marzo. Fuera de esos meses, ese impuesto estará en mil 800 pesos.Por su parte el diputado de Morena, Pedro Torres Estada enfatizó que “Chihuahua no está para endeudarse más”, quien junto con su compañera de bancada Leticia Ortega Máynez votaron en contra porque no están de acuerdo en la bursatilización de los bonos carreteros.“Votamos en contra porque nosotros siempre estuvimos en contra del adeudamiento y lo metieron, aunque lo hicieron como una posibilidad lo más seguro es que si vayan a contratar la bursatilización de los bonos carreteros”, expresó el legislador.Los tijerazosEn las cifras presentadas ayer en el dictamen, se recortaron 690 millones de pesos al gasto del Congreso del Estado, Tribunal Estatal Electoral, Instituto Estatal Electoral, Tribunal Superior de Justicia y programas de difusión para aplicarlos a otros rubros.De esa cantidad, 99 millones se quitan al Poder Legislativo, integrado por Congreso y Auditoría Superior del Estado.Al Tribunal Superior de Justicia se le disminuyen 485 millones, mientras que en programas de difusión del Gobierno del Estado hay un recorte de 15.8 millones.El Tribunal Estatal Electoral (TEE) se queda sin 36 millones y el Instituto Estatal Electoral tiene una baja de 51 millones de pesos.De todo ese recurso reorientado, a la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, se le elevará su gasto 2017 en 21.8 millones de pesos.En la Secretaría de Desarrollo Social impacta en 204 millones, de los cuales 100 van a subsidios a los programas enfocados “en la población que menos tiene, menos sabe y menos puede”; otros 100 para el programa “Chihuahua Amanece para Todos en la Frontera Norte” y 4 millones a Centros de Bienestar Infantil.Para Desarrollo Rural se redirigieron 87 millones, a Educación 21 millones, 119 a organismos descentralizados como Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) para disminuir el déficit financiero, a la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua para colectores, al Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para un centro tenístico en la capital, y en el Instituto Chihuahuense de la Juventud para eventos.Finalmente 233 millones se orientarán a inversión de obra pública. (Jaime Armendáriz / El Diario)

