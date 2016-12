‘Lanzará’ Municipio botón de pánico vs feminicidios

El Gobierno municipal presentará dentro de poco un botón de pánico que todas las mujeres podrán tener en su teléfono celular y que estará conectado con la Policía, dijo el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez.Agregó que las agresiones a mujeres, algunas de ellas mortales, son “algo que nos preocupa, que nos preocupa mucho”.Cabada informó que ya observó la filmación del caso de la mujer que despachaba en una tienda de conveniencia y que fue asesinada por un atracador.“Ya vimos el video, entró muy nervioso el asaltante y todo aparenta que se le salió un tiro”, expresó.“… lo andamos buscando, tratando de ubicarlo para detenerlo, para que responda por el crimen que cometió”, añadió.Estos casos son muy tristes y lastiman a una familia completa, dijo.Cabada agregó que ayer se registró otro caso de una agresión mortal a una mujer, pero ahora con arma blanca.Este hecho ocurrió en la colonia Exhipódromo, donde una fémina de aproximadamente 30 años fue asesinada y su cuerpo quedó en la calle.Además tenía el rostro desfigurado con arma blanca, igual que el pecho y una mano.“Es terrible, son de esas historias que no son únicas, son muchas, y sí, nosotros vamos a buscar a la familia”, informó.Expresó que los investigadores le han informado que detrás de los crímenes en perjuicio de mujeres hay cuestiones que normalmente son muy familiares.No han detectado hasta ahora algo que encienda un foco rojo en cuanto a crímenes seriales o algo por el estilo, dijo.“Estamos haciendo nuestra parte, pronto presentaremos un botón de pánico que todas las mujeres van a poder traer en su teléfono celular y que estará conectado directamente a la Secretaría de Seguridad”, agregó.El edil no adelantó mayor información sobre este proyecto y solamente reveló que pronto será puesto en marcha.El alcalde Cabada informó que en la ciudad se han registrado 37 homicidios, 19 de ellos con arma de fuego y todos esos “son números que nos preocupan mucho”.“Yo he estado en permanente comunicación con el secretario de Seguridad Pública, tenemos que atender esto para evitarlo”, expresó.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.