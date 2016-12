Solicitan 20 donadores de sangre para recién nacido

Familiares del bebé Darem Velázquez Castellanos, de un mes de nacido, piden la colaboración de la ciudadanía para encontrar a 20 donadores de sangre, ya que padece neumonía, así como anemia y se encuentra en riesgo de caída.Karla Castellanos, madre del infante, señala que fue ingresado al Hospital Infantil desde la madrugada del lunes ya que lo notaron inquieto y con problemas para respirar.Comenta que los doctores le pusieron nebulizaciones y que pasaría la noche para al día siguiente darlo de alta, sin embargo el martes en la mañana le dio un ataque respitatorio, por lo que tuvieron que trasladarlo a terapia intensiva, donde permanece hasta el momento.Darem se encuentra en estado delicado, pues los doctores dicen que en cualquier momento le puede dar un paro respiratorio debido a su grave estado de salud.De acuerdo con los familiares, los interesados en donar sangre para el pequeño deberán acudir al Banco de Sangre ubicado en la calle Sierra de Juárez 5724 y Montes Urales, de la colonia La Cuesta.Cabe destacar que puede ser cualquier tipo de sangre, para compensar las plaquetas que se le pondrán al infante y no se les cobre a los familiares por ellas.Para poder donar es necesario programar una cita al teléfono 620-5727, la cual puede ser de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.Para más información y ofrecer otro tipo de ayuda pueden comunicarse al teléfono celular 656-339-3565 con Karla Castellanos.A continuación los requisitos para poder donar:1.- Ser mayor de 18 años y menor de 55 años2.- Pesar más de 54 kilogramos3.- No ser diabético4.- Tener un ayuno mayor de 6 horas5.- Consumir fruta (excepto plátano) la cantidad deseada y líquidos antes de donar6.- No padecer alta o baja presión y/o enfermedades del corazón7.- No haber padecido hepatitis o haber estado en contacto con personas enfermas de hepatitis en el último mes8.- No haber padecido en los últimos 15 días gripe, infecciones estomacales, herpes y no estar tomando medicamentos9.- No estar tatuados, hombres sin perforaciones10.- No haber padecido enfermedades de transmisión sexual (sifilis y gonorrea)11.- No tener ningún tipo de alergias en el momento de ir a donar12.- No haber donado plasma en Estados Unidos13.- Haber dormido mínimo 6 horas antes de la donación (no desvelados)14.- No haber tomado bebidas alcohólicas las últimas 48 horas15.- No haber recibido ninguna vacuna en el último mes (antitetánica) y en el último año la de hepatitis o antirrábica16.- No estar embarazada o con sospecha de embarazo no mestruando17.- No haber recibido ningún tratamiento dental en las últimas 2 semanas18.- Es necesario presentar una identificación con fotografía, la cual tenga su fecha de nacimiento19.- Presentar los datos completos de su paciente