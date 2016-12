Saturan el Centro por compras navideñas

En los alrededores del Mercado Reforma creció la afluencia de clientes debido a las compras de último momento para la noche navideña, sin embargo los comerciantes consideran que cada año las ventas van a la baja.Dijeron que es hasta ahora cuando notan más movimiento, ya que en días anteriores el negocio no había sido tan bueno.“Ha ido en aumento en estos últimos días, al principio sí estuvo un poco bajo pero en estos días creo que ya han estado recibiendo su aguinaldo, sus ahorros”, comentó Carlos Díaz, quien vende luces navideñas y juguetes.“La venta está muy bien estos días, no comparado con años anteriores, pero ha ido en aumento”, agregó, sin embargo dijo que a pesar de estos días de buenas ventas, éstas van a la baja desde hace tres años.Josué Zabala, quien vende pantalones de mezclilla, notó el incremento de gente desde el miércoles a mediodía, “antes de eso había muy poca gente, no había buenas ventas”, dijo.Para esta temporada compró el material para adornar regalos, pero apenas ayer fue cuando empezó a vender y también menciona que han vendido menos que en otros añosCecilia Quiñones, quien trabaja como camarera, fue a comprar juguetes para regalarles a sus nietos en Navidad y menciona que apenas está realizando sus compras debido a que por cuestiones de trabajo no había tenido oportunidad hasta hoy que fue su día de descanso.Óscar Gutiérrez, de oficio mecánico, no había logrado salir de compras por la cantidad de trabajo y su principal búsqueda es ropa de temporada para regalar a sus hijos.En la misma situación se encuentra Sandra Pérez, trabajadora de una fábrica, que busca suéteres y pantalones para sus familiares.

