Tiene 8 años y pasará el 25 vendiendo dulces

A sus 8 años de edad, Francisco no tendrá el festejo navideño que hubiera deseado. Deberá salir a vender dulces en compañía de su hermana Teresa y su abuela para poder llevar algo de alimento a su casa.A pesar de la parálisis que presenta se esfuerza por terminar de colocar la mercancía entre los visitantes de la zona Centro.María Teresa Guerrero Medina siempre se ha hecho cargo de él, al igual que de Teresita de 12 y Lauro de 14. A sus 74 años ella debe salir a buscar el sustento.La longeva mujer refiere que la madre de los niños siempre ha estado involucrada en el consumo de drogas y los padres fueron asesinados hace varios años.Trata de resguardarse del frío con una avejentada chamarra que está rota de las mangas. A un costado coloca los cacahuates, chicles, chocolates y demás. Aunque los compradores son pocos no pierde la esperanza de obtener algo de dinero y comprar la cena.“A veces sale, otras está muy flojo pero qué le vamos hacer”, dice. Con dificultad María Teresa ha logrado pagar para que sus nietos puedan ir a la escuela; dos en primaria y uno en secundaria.Desde las 8 de la mañana ella sale rumbo a la zona Centro, se coloca en una de las bancas de la Plaza de Armas y tímidamente se acerca a la gente para tratar de vender un dulce.Aunque la mayoría de las veces es ignorada por los peatones, pocos le compran o le regalan un par de monedas.Francisco y Teresita también se esfuerzan por conseguir algo de dinero, se colocan en los pasillos del lugar y con palabras a medio pronunciar él promociona los productos.“Mi hermano tiene una discapacidad por eso no se le entiende muy bien lo que dice”, afirma su hermana.Ella sabe que es Navidad por los Santa Claus y publicidad que ve en la calle pero nunca ha recibido un regalo, dice.Sin embargo, la preocupación de la familia va más allá de un festejo decembrino. La abuela de los menores asegura que solamente tiene un par de días para desalojar una pequeña casa que les prestaron.“El señor que me rentaba el cuartito murió y ahora uno de sus hijos quiere la casa, estoy muy triste porque no sé dónde voy a meter a mis niños”, lamentó la mujer al borde de las lágrimas.Aunque la edad y las enfermedades aquejan María Teresa, ella dijo tener que sentirse fuerte ya que es la única familia que tienen sus tres nietos. (Maricela Morones / El Diario)Ellos radican en la colonia Industrial, en la calle Nueva Orleans número 1986 y Acapulco

