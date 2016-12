Hacen del altruismo una tradición familiar

“Nosotros vivimos carencias, el no tener un dulce era triste para nosotros por eso ahora que somos adultos tratamos de regalar lo que está en nuestras posibilidades”, expresa Nayeli García, quien en compañía de sus hermanas regaló dulces, donas y vasos con champurrado en la zona Centro.Cargaron una olla con más de 20 litros de la bebida caliente y se detenían cada vez que le pedían algo de ayuda.Recorrieron la Plaza de Armas, alrededores de Catedral y parte del pasaje peatonal de la avenida 16 de Septiembre.Ella en compañía de sus dos hermanas, una sobrina y su hijo, ofrecían un poco de la bebida caliente que prepararon ayer desde tempranas horas.Informa que entre varios hermanos cooperaron para poder llevar a cabo la acción altruista y asegura que sintió emoción saber que pudieron aminorar el frío de algunas personas.“Ya teníamos tiempo planeándolo pero no lo habíamos concretado hasta hoy y la verdad es algo muy bonito”, platica.Jorge Torres fue uno de los beneficiados, comentó que a pesar de que ya pasaba de mediodía no había desayunado.“Yo me dedico a hacer mandados pero a veces no sale nada de trabajo, ni para almorzar, pero les agradezco que me hayan regalado este champurrado”, mencionó.Diariamente se ofrece a ir a realizar las compras de los comerciantes de la zona, trasladar artículos, barrer banquetas y demás actividades.“A veces la gente no quiere darle esos trabajitos a uno pero siempre le hacemos la lucha para poder comer algo en el día”, señala el hombre.

