Dos semanas después recupera a hijo que deambulaba aquí

Autoridades municipales entregaron ayer a su madre al niño David García, que el pasado 9 de diciembre fue asegurado por agentes de Tránsito Municipal que lo encontraron deambulando al sur de la ciudad, cargando a su perro Brad.Desde ese día, el pequeño de 4 años quedó bajo el cuidado del albergue del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo de la Subprocuraduría de Defensa del Menor.Sin embargo, ayer el Gobierno Municipal informó que el alcalde Armando Cabada se lo entregó a su madre, quien trasladará al menor a la ciudad de Torreón, Coahuila, donde ella reside.El municipio informó que el niño vivía aquí en esta frontera con unos parientes, a quienes presuntamente se les salió ese día que se le localizó solo.De la investigación realizada por la Subprocuraduría se detectó que el menor era objeto de supuestos malos tratos, informó el Municipio, sin reportar el nombre de la mujer a quien le entregaron al menor, ni si se procedió legalmente por la omisión y daños del que aseguró recibió el infante.La madre recogió a su hijo ayer alrededor de las 3 de la tarde luego de trasladarse hasta la Presidencia Municipal para llevárselo a Torreón, Coahuila.El pasado nueve de diciembre, durante el recorrido de vigilancia que realizaba el agente Francisco Vázquez a bordo de la unidad 613 de la DGTM, se percató de la presencia del menor que caminaba por el cruce de la calle Sierra de Yamasa y bulevar Manuel Talamás Camandari. David traía consigo una pequeña mascota.Cuando el elemento trasladó al niño hasta las oficinas de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), ubicadas en el cruce de Óscar Flores Sánchez y Teófilo Borunda, el hecho se hizo público para solicitar a los ciudadanos ayuda y así lograr la ubicación de los parientes del niño extraviado.Ese día, la directora de Tránsito, Verónica Jaramillo Argüelles, comentó que las primeras indagaciones que se realizaron en torno al infante establecían que al parecer su madre no estaba en Ciudad Juárez, sino en Torreón, Coahuila.Además, mencionó que contaban con datos que indicaban que David no estaba registrado, por lo que no contaba con acta de nacimiento.Agregó que se presentó una mujer que dijo ser abuela del niño, pero no pudo comprobar que tuviera algún parentesco, por lo que se omitió su entrega. (Salvador Castro / El Diario)

