Eliminan y fusionan dependencias municipales

El Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad el nuevo organigrama para el Gobierno municipal que reduce de 24 a 17 las dependencias.El Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez incluye además la creación de ocho unidades de apoyo y fija otras ocho descentralizadas.Entre los cambios significativos que se establecen está que Salud, Educación y Ecología pasan de direcciones generales a ‘unidades de apoyo’.También destaca el anexo de Limpia, Alumbrado Público, Parques y Jardines e Industrializadora Agropecuaria a la Dirección de Servicios Públicos.El nuevo organigrama fue planteado por el alcalde Armando Cabada Alvídrez para generar ahorros y eficientar su administración, aseguró.“Teníamos un Reglamento Orgánico que no respondía a la realidad”, dijo Cabada, y aclaró que esto no modifica al alza el Presupuesto de Egresos propuesto para 2017.La aprobación se dio en la Sesión Extraordinaria número 14.Las 17 direcciones generales ahora vigentes son: la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito.También la de Administrador de la Ciudad, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Planeación, Desarrollo Social, Servicios Públicos, Centros Comunitarios y Asentamientos Humanos.Además la Dirección General de Desarrollo Económico, Protección Civil, Contraloría Municipal y la de Informática y Comunicaciones que pasa al nombre de Tecnologías de la Información.Limpia, Alumbrado Público, Parques y Jardines e Industrializadora Agropecuaria, dejan de ser direcciones y quedan bajo el mando de Servicios Públicos.El Ayuntamiento aprobó también la creación de ocho unidades de apoyo a las direcciones que son: las Secretaría Particular y Técnica y las coordinaciones de Asesores, Comunicación Social y Redes Sociales.Salud Municipal, Educación y Ecología también pasan de direcciones a unidades de apoyo.Las ocho descentralizadas que se establecieron son: el DIF Municipal, la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).También los Institutos del Deporte, de la Juventud, de la Mujer y para la Cultura. (Horacio Carrasco / El Diario)

