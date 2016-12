Hay ‘cifra negra’ de secuestros y extorsiones, dice Mesa de Seguridad

La Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez reconoció la existencia de una “cifra negra” sobre incidencia de delitos de la que tiene conocimiento la Fiscalía General del Estado (FGE) pero que no se ha hecho pública.Astrid González, presidenta del organismo, dijo que en este conteo no oficial se tiene conocimiento de al menos tres casos de secuestro y extorsiones, pero que no se han dado a conocer.“Hay una cifra negra, que nosotros creemos que sí existe. La Fiscalía tiene que trabajar, y nosotros con ella, para que la denuncia sea el vínculo con la procuración de justicia”, dijo.Durante la reunión con integrantes de la Central de Abastos, González llamó a la población juarense a denunciar cualquier delito del que haya sido víctima, pues con eso se puede medir la incidencia delictiva en la ciudad.Enrique Martínez Dávila, presidente de la Central de Abastos, dijo que se debe confiar en las autoridades para poder obtener resultados positivos en el combate a la delincuencia.“Necesitamos mucho que la gente denuncie para que pueda trabajar (autoridades) y sacar resultados de los hechos que se denuncien”, dijo el líder empresarial.Datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona norte establecen queen octubre se registró en Ciudad Juárez un caso de extorsión, resulta en investigación con una persona detenida.En ese mismo mes se presentaron dos secuestros, también resueltos en investigación con dos detenidos. Y otro plagio más durante noviembre, en el Valle de Juárez, que dio como saldo el rescate de una persona y el arresto de cinco presuntos secuestradores.González dijo que tanto la Fiscalía como la Mesa de Seguridad deben redoblar esfuerzos para mejorar los índices de seguridad.

