Suman 25 intoxicados con monóxido

La Jurisdicción Sanitaria número II reportó a 25 personas lesionadas por inhalación de monóxido de carbono en esta temporada invernal, informó Linda Sepúlveda, vocera de la institución.Según datos del Departamento de Bomberos ya se registró el deceso de un hombre por intoxicación de gas, sin embargo, esta muerte tiene las características de suicidio por lo que la inhalación presuntamente fue intencional, dio a conocer el director de Protección Civil Municipal, Efrén Matamoros Barraza.La semana que transcurrió registró temperaturas agradables, por lo que los bomberos hicieron un llamado a la población en general para que revisara los calentones y calefacciones e incrementó las revisiones de estos aparatos a fin de reducir el número de víctimas.La vocera del sector Salud indicó que durante la pasada temporada de frío 2015-2016 fueron 67 las personas afectadas por el monóxido, dos por hipotermia y tres por quemaduras en Ciudad Juárez.Ayer, la Dirección de Protección Civil nuevamente exhortó a los ciudadanos a extremar precauciones en el uso de los calentadores, ya sea de gas, eléctricos o de leña, así como la calefacción central.Matamoros Barraza señaló que a partir de hoy se registra un descenso en la temperatura con posibilidades de aguanieve para el fin de semana, por lo que pide un cuidado extremo a fin de disfrutar las fiestas navideñas con alegría.“Lo más importante es que se protejan de las bajas temperatura pero sin correr riesgos de sufrir intoxicaciones”, dijo.• Abrir al menos una ventana 15 centímetros para permitir la entrada de aire limpio• Revisar que no haya fugas o fallas en calefactores• No usar mangueras de plástico• Colocar aparatos lejos de objetos inflamables• No encender braceros en el interior de las viviendas• Apagar aparatos antes de dormir• Pedir ayuda si presenta cansancio y sueño extremo• Abrigar lo suficiente a menores y adultos mayores al salir• En caso de emergencia llame al 066 ó 911

