Cazan a choferes ‘riesgosos’ en carretera

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) activó en carreteras la etapa invernal del operativo ‘30 Delta’ para detectar a choferes de autobuses y camiones de carga que no estén aptos para manejar y por lo tanto representen un riesgo.Érika Rubio Hernández, titular de la jefatura médica de la SCT en Chihuahua, explicó que sus estrategias consisten en practicarles exámenes médicos, pruebas de alcoholímetro y, de forma aleatoria, una toma de muestras toxicológicas que posteriormente se envían a la Ciudad de México para un análisis más profundo.Dijo que los conductores que al momento de ser evaluados tengan por ejemplo la presión arterial elevada tendrán que quedarse en el módulo que se ubica a unos metros del Umbral del Milenio, en el extremo sur de la ciudad sobre la carretera Panamericana.“Se les pide que se estén aquí y que se tomen su pastilla y hasta corroborar que la presión arterial bajó, los dejamos continuar. Si no fuera este el caso, nos comunicamos con la empresa para que manden otro chofer y este sea el que continúe”, señaló.Rafael Chávez Trillo, delegado de la SCT en el estado, agregó que aun cuando los resultados de las últimas pruebas no han llegado, la Secretaría estima que esos casos representan una mínima muestra que asciende a cerca del 2 por ciento de unas 30 mil que han sido realizadas en todo el estado en lo que va del año.Señaló, los reportes más frecuentes son los que tienen que ver con problemas de hipertensión y signos vitales, aunque no precisó cifra alguna.En lo que va del año, el operativo 30 Delta –del que también forman parte el Gobierno del Estado y la Policía Federal– ha sido aplicado en Ciudad Juárez a más de 3 mil de los que sólo menos de 30 personas han presentado problemas importantes.En un tríptico informativo, la SCT informa que para esta temporada vacacional cuenta con 25 cuadrillas equipadas para auxiliar a los usuarios que lo requieran a lo largo de los 2 mil 616 kilómetros que mide la red carretera federal.Los grupos de trabajo poseen un botiquín de primeros auxilios, torretas, jalones para remolque, llaves de cruz, gatos hidráulicos, herramientas básicas, cables para corriente, garrafones de agua, garrafones de gasolina y aceite para motor.Los equipos también tienen a disposición de los viajantes aceite para transmisión, líquido de frenos, conos de protección de obra, banderas de señalamiento, teléfonos celulares, radios de comunicación y lámparas de mano. (Fernando Aguilar/El Diario)• Respete los límites de velocidad establecidos• Circule con las luces encendidas• Use el cinturón de seguridad• No maneje cansado o bajo los efectos de bebidas alcohólicas• Evite el uso del celular al conducir• Verifique las condiciones mecánicas de su vehículo antes de salir de viaje• Utilice las zonas de acotamiento si necesita hacer alto• Porte siempre señales preventivas• Respete los señalamientos viales• Denuncie cualquier situación irregular que vea o sufra en su trayectoSecretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

