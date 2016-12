No usaron el cinturón 90% de las víctimas mortales en carreteras

Cerca del 90 por ciento de las muertes registradas como consecuencia de los últimos accidentes ocurridos en las carreteras del estado se deben a que los ocupantes del vehículo no llevaban puesto el cinturón de seguridad, señaló Rafael Chávez Trillo, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Datos de la Policía Federal indican que en tres días del actual período vacacional decembrino –hasta el lunes– se contabilizaron 12 fallecimientos y cinco personas lesionadas a causa de seis incidentes viales, cuando el año pasado sólo hubo dos percances sin ningún deceso.Alertada por estas cifras, la dependencia federal pidió a quienes vayan a transitar por estas vías en los próximos días utilizar este dispositivo de seguridad, sin olvidar que los ocupantes de la parte posterior del habitáculo también deben usarlo.Según el delegado en Chihuahua, uno de los mayores problemas es que, en ocasiones, muchas personas exceden los límites de velocidad confiadas en que las carreteras se encuentran en buen estado.“En los puntos donde han sido los accidentes no ha habido ningún problema, ni siquiera ha habido reparaciones y existe el señalamiento”, dijo. “Se ha determinado en los partes que el exceso de velocidad y el cansancio han hecho que se salga un vehículo de la cinta asfáltica y a altas velocidades, perdemos el control”.El funcionario aseguró que las autoridades han incrementado el nivel de servicio que le dan a las carreteras de Chihuahua y que, por ejemplo, el tramo Juárez-Chihuahua está en buenas condiciones y sin desvíos o cierres parciales.“Es muy triste ver esta situación”, opinó. “No pasa nada con que nos amarremos. Si vienen menores, es nuestra responsabilidad como conductores. No porque venga el niño cansado, muchas veces no le pongo el cinturón. Es una irresponsabilidad”.De acuerdo con Teófilo Gutiérrez Zúñiga, comisario de la Policía Federal en el estado, hasta el lunes pasado habían sido infraccionados 117 conductores, un número ligeramente más alto que el del año pasado, cuando 113 recibieron una multa.Además, la corporación ha prestado 770 servicios a guiadores, mientras que en 2015 apoyó a 602.El titular de la Policía Federal indicó que habían sido realizadas tres detenciones, cuando el año pasado sólo una.En días pasados, Gutiérrez Zúñiga anunció que los agentes a su cargo trabajarían jornadas más largas con el fin de mantener una vigilancia mayor y sancionar a quienes incumplan las normas y pongan en riesgo sus vidas.Normalmente, las labores de los oficiales duran ocho horas, pero, debido a este negativo escenario, se han extendido a 12, indicó. (Fernando Aguilar / El Diario)

