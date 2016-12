En riesgo de desabasto 40 gasolineras aquí

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) de Ciudad Juárez informó que el 30 por ciento de sus agremiados que aún no han renovado sus contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) podrían verse comprometidos en el abastecimiento de combustible al iniciar 2017.El presidente de la organización, Fernando Carbajal Flores, dijo que los empresarios que no hayan concretado el acuerdo comercial con la descentralizada, dejarán de recibir el servicio y crédito a partir del 2 de enero.El representante de la Onexpo en esta ciudad confirmó que la semana pasada se registró la renovación de los contratos del 70 por ciento de los 133 agremiados, sin embargo, el 30 restante (aproximadamente 40 empresas expendedoras) quedó pendiente de realizar concretar los acuerdos.Carbajal Flores dijo desconocer si los miembros faltantes de la organización o el resto de los 190 expendedores de esta ciudad realizaron su firma electrónica antes de la fecha límite fijada para ayer.Ernesto Antonio Laphond de la Peña, representante de la Onexpo de Chihuahua, dijo que los directivos de Pemex informaron que iban bien en la renovación, pero afirmó que si alguna queda fuera “sería por negligencia de un empresario gasolinero de no ponerle atención necesaria al procedimiento”.Los contratos vencen el 31 de diciembre y deberán estar renovados bajo el nuevo esquema para el 1 de enero de 2017.“Desde octubre la Comisión Reguladora de Energía (CRE) giró instrucciones a la descentralizada para que renovara los contratos de comercialización o suministro para las estaciones de servicio y la última semana de noviembre Pemex solicitó la confirmación a las estaciones de servicio entonces: sólo tenían que realizar su firma electrónica en un portal donde se suben los contratos”, explicó.El lunes, Pemex dio a conocer que en el estado de Chihuahua 535 empresas estaban en riesgo de perder sus contratos con la descentralizada.La Onexpo afirmó que hasta el momento no se tiene conocimiento de una prórroga para continuar con los acuerdos que concluirán el 31 de diciembre de 2016, pero las células de otros estados de México buscan la extensión al plazo para renovar contratos.

