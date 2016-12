Llegará al parque DIF, Santa Bombero

La entrega de juguetes de Santa Bombero será el próximo sábado 24 de diciembre y se habilitarán camiones para trasladar a familias que no puedan desplazarse al parque DIF, donde se instaló el Paseo Navideño” , dijo el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez.El evento iniciará a las 8:00 horas y el parque durará abierto hasta las 15:00 horas, mientras que la pista de hielo iniciará operaciones también en la primera de esas horas, agregó.El domingo 25 se abrirá a partir de las cinco de la tarde y hasta las diez de la noche, dio a conocer. El lugar se ubica en Heroico Colegio Militar y Costa Rica de El Chamizal.Informó que la decisión se tomó con base en el pronóstico del clima y se hizo con cinco días de anticipación para que sea más acertado.La mañana del sábado será fría, pero no en extremo, expresó. Esta es una idea más organizada para repartir los juguetes.El director de Protección Civil del Municipio, Efrén Matamoros Barraza, dijo que el pronóstico es de 18 grados centígrados para ese día, pero la noche del viernes va a ser de 6 a 7 grados y se espera que así amanezca el sábado.Será una temperatura fría, pero no congelante y el día estará agradable, además, las lluvias ligeras como la de este miércoles terminarán el viernes, agregó.Cabada informó que Protección Civil se coordina con el DIF Municipal, Centro Comunitarios y Relaciones Públicas para dar una navidad digna y solidaria con los que menos tienen.Expresó que el acceso a dicho lugar va a ser por la entrada principal, donde está la casa de jengibre y que se va a instalar una carpa para recibir a las personas que acudan durante la madrugada.“No quisiéramos que vinieran, pero sabemos que es imposible que atiendan este llamado”, añadió.En esa carpa, las personas serán atendidas con calentadores, habrá alimentos, bebidas calientes como café, chocolate y champurrado, sillas y colchonetas para que duerman los niños, dijo.También se dará un boleto numerado a las primeras personas que lleguen y se formará una fila con vallas.Posteriormente, las personas ingresarán hasta el área del domo, donde se hará la entrega de juguetes.Cabada informó que se cuenta a la fecha con 10 mil bolsas de juguetes, pero faltan 4 mil para completar la meta, por lo tanto se sigue pidiendo cooperación de la ciudadanía.A la fecha se cuenta también con aproximadamente 900 bicicletas, dio a conocer.Dijo que van a mandar al menos tres camiones a cada uno de los siguientes lugares: colonia Puerto Anapra, glorieta de la avenida De los Aztecas, cruce de De las Torres y Palacio de Mitla, plaza de Zaragoza y crucero de Aeronáutica y Panamericana.Allí van a estar los autobuses desde las 6 de la mañana el sábado 24, para que las familias sin automóvil puedan acudir a la entrega de juguetes en el Paseo Navideño.“Se tiene mucha atención y cuidado en el manejo de todos los juguetes para que el prestigio del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil se mantenga”, informó.La entrega de juguetes también va a hacerse en Samalayuca y ejidos del Valle de Juárez, expresó. (Horacio Carrasco / El Diario)

