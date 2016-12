Pide alcalde denunciar almacenes clandestinos

El presidente municipal Armando Cabada pidió a la ciudadanía que denuncie cualquier sitio clandestino donde se almacenen o vendan fuegos de artificio, con el fin de evitar una tragedia como la que sucedió en Tultepec, estado de México.“Estamos muy atentos a esto”, es decir, a la venta ilegal de juegos pirotécnicos pero sucede que traen permiso desde la Ciudad de México donde se los entrega la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), agregó.Dichos permisos son para transportación, mas no para destino final, por lo tanto no se les permite que los almacenen aquí, informó.“Aquí es muy importante la denuncia, si alguien sabe dónde los están almacenando, que nos lo denuncie y nosotros lo atendemos”, expresó.Dijo que el operativo que logró la Policía Municipal junto con la Dirección de Protección Civil el día 4 de este mes fue con base en una denuncia.“Estaban bajando ocho toneladas de explosivos, de cohetones, en una casa, es peligrosísimo eso, entonces lo logramos evitar”, agregó.Informó que seguramente hay en la ciudad algunas casas o bodegas donde personas almacenan cohetones, palomitas, bengalas y otros juegos de artificio.“Se pide que se denuncien para ir a ver si cuentan con los debidos permisos y que las condiciones de protección civil sean las adecuadas para mantener resguardados ese tipo de explosivos”, expresó.Se necesita que la ciudadanía juarenses denuncie esos lugares, aunque de hecho ya se está trabajando donde se sabe que hay almacenamiento, añadió.El alcalde Cabada Alvídrez dijo que quienes trajeron las ocho toneladas de cohetones tenían permiso para transportarlos, mas no para almacenarlos en una casa, en lo cual el Municipio sí tiene incumbencia y actuó.Agregó que en esta ciudad no existe ningún lugar o negocio que tenga permiso para disponer de pirotecnia.“Seguramente debe haber (almacenes clandestinos en casas), por eso es importante la denuncia, porque lo hacen de manera clandestina, necesitamos que nos los denuncien para nosotros poder actuar”, expresó.

