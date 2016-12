Lesión a rarámuri no fueron por puñetazos: médico

Un médico presentado por la defensa de los dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acusados de haber asesinado al tarahumara Efraín Jaris Cruz, afirmó que la lesión que le causó la muerte a la víctima no se pudo haber ocasionado a puñetazos, ni puntapiés.El testigo Joel Bermúdez Aguilar afirmó ante el Tribunal de Enjuiciamiento encargado de determinar si los agentes Josué Cerecedo Mondragón y Héctor José Holguín Aragón son culpables o inocentes, que a la víctima le fracturaron la quinta, sexta y séptima costillas y eso fue ocasionado por un impacto mayor que no puede ser por puñetazos aunque participen más de una persona.Bermúdez concluyó que ese tipo de lesiones se puede causar por un vehículo, en casos de atropello. Precisó que los órganos internos de la víctima estaban muy lastimados y el corazón y el hígado están protegidos en la estructura humana y no es posible alcanzarlos a puños.Además refirió que el médico legista que practicó la necropsia fue omiso en documentar que el hoy occiso sufrió una lesión en el corazón y tampoco registró cuál vena del hígado fue lacerada, aunque determinó como causa de muerte un shock hipovolémico consecutivo a una laceración hepática.Jaris Cruz fue asesinado el 5 de julio de 2015. Su cadáver se localizó en un mirador del periférico Camino Real después de que fue levantado en el exterior del comedor comunitario de la colonia Tarahumara ubicado en las calles Creel y San Juanito, por parte de elementos de la SSPM.

