Preparan arraigo domiciliario para presunto asesino

Para determinar si es viable un arraigo domiciliario, un Tribunal de Enjuiciamiento ordenó ayer realizar una inspección en el domicilio particular de uno de los señalados como participes en la prostitución y asesinato de 11 mujeres cuyos cadáveres se localizaron en el arroyo El Navajo.Se trata de Gerardo Humberto Páez Carreón, pero la causa penal en la que se podría dictar el arraigo no corresponde al asunto del El Navajo, sino a los delitos de trata y homicidio cometidos en contra Brenda Berenice Castillo García y Beatriz Alejandra Hernández.Páez fue trasladado ayer a la décima tercera sala de la Ciudad Judicial a disposición de los jueces Luis Alfredo Calderón Córdova, Arnulfo Arellanes Hernández y Aída Vázquez Arreola para una revisión de la medida cautelar, pues el próximo 7 de enero vencen los dos años de prisión preventiva impuestos y aún no ha sido sentenciado.Una agente del Ministerio Público (MP) pidió que Páez Carreón continúe sujeto a la prisión preventiva que se le impuso en otra la causa penal, la 2761/15 iniciada por los delitos de trata y asociación delictuosa en contra de dos mujeres y también por la violación sufrida por una de ella.En ese proceso también están acusados Edgar Jesús Regalado Villa, Manuel Vital Anguiano y José Gerardo Puentes Alba.Por su parte, la defensa pidió que no se aprobara el arraigo pues es una extensión de la prisión preventiva y en la causa 2761/15 se interpuso un recurso de amparo contra el auto de vinculación a proceso y en cualquier momento podría resolverse a su favor.

