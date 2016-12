Va liberalización de gasolinas en junio

La liberalización de los precios de las gasolinas comenzará el 15 de junio de 2017 en el estado de Chihuahua, de acuerdo con el calendario aprobado ayer por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Las publicación establece una apertura escalonada por estados en función de la competencia e infraestructura.El arranque es en marzo con los estados de Sonora y Baja California por ser los que mayor infraestructura de transporte y almacenamiento tienen.El 15 de junio se abre también el mercado en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango.Para la siguiente etapa, prevista el 30 de octubre, se contemplan los estados de Baja California Sur, Durango y Sinaloa.El 30 de noviembre es la etapa para la mayor parte de los estados: Ciudad de México, Jalisco, Colima Aguascalientes, Chiapas y el Estado de México.También inicia en Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.Los últimos que tendrán precios liberados, el 30 diciembre del próximo año, son Campeche, Quintana Roo y Yucatán.La liberación de los precios mantiene a la expectativa a expertos aquí.Tanto analistas como empresarios propietarios de expendios coinciden en que la transición que se avecina será un golpe al bolsillo de los fronterizos, pues se prevé un alza considerable en el costo de los combustibles.Aseguraron que los principales factores que encarecerán la gasolina son la finalización de la homologación fronteriza –que da entrada al cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)–, la falta de claridad en el nuevo esquema y los movimientos del mercado internacional.Felipe Galán Uribe, gerente de negocios energéticos de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, señaló que los primeros años “van a ser de subidas” por lo que es necesario acostumbrarse a un esquema de mercado abierto.Explicó que los gasolineros que sólo le compraban a Pemex van a tener que aprender dónde comprar combustible y cómo transportarlo para que sus precios sean competitivos.“Si no nos ponemos abusados en entender y construir una red de distribución (entre sociedades empresarios, los distribuidores y los productores), no podremos competir con Estados Unidos, donde se tiene años con las cadenas de suministros; en el proceso en que nosotros las armamos se nos va a disparar un poco el precio”, comentó.La terminación de la homologación de los precios de la gasolina en la frontera aumentará aproximadamente 4 pesos al litro por el cobro del IEPS, lo que encarecerá el combustible e impulsará la fuga de compradores a El Paso.El presidente de la organización Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Juan Carlos Sapién de Anda, dijo que esta modificación al decreto hará que los residentes de esta ciudad crucen la frontera para poner gasolina más barata en El Paso.De acuerdo con los cálculos de El Diario, el consumo mensual de 50 millones de litros de los fronterizos dejará un gasto acumulado de 200 millones de pesos por el pago del gravamen.Sapién de Anda comentó que esto significará un golpe para el bolsillo de los juarenses porque, contrario a lo que aseguró la Comisión Reguladora de Energía con una “homologación natural” por la apertura de los mercados, no surtirán efectos si no se reduce o elimina el IEPS.Alejandra de la Vega Arizpe, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado, aseguró que “liberar el precio de la gasolina tiene cuestiones positivas y negativas porque será la demanda y oferta la que hará más barato o caro el combustible”.Sin embargo, la funcionaria comentó que se deberá analizar el comparativo entre los impuestos que las estaciones gasolineras de Texas pagan y cómo se competirá en ese aspecto de este lado de la frontera.Fernando Carbajal Flores, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Juárez, afirmó que aún están a la expectativa en relación a la deshomologación y de cómo se moverá el mercado, por lo que seguirán comprándole a Pemex el hidrocarburo.Sapién de Anda señaló que “la Reforma Energética va a traer beneficios al país en el largo plazo –se irán regulando los precios y habrá más competencia–, pero en el intermedio va a haber procesos en los que no sabemos lo que va a pasar”, dijo.“Se nos dijo que todo iba a ser positivo pero no se nos dijo los aspectos difíciles que se presentarían en el proceso”, agregó. (Abraham Rubio / El Diario)

