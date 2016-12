Arrestan a policía por robar celular a ejecutado

Un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fue detenido después de que presuntamente sustrajo un teléfono celular de la ropa que vestía una persona que minutos antes había sido ejecutada en un restaurante de carnitas localizado en el suroriente de la ciudad.De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el policía, a quien se identificó como Alan Rodolfo C. T., fue arrestado por ser probable responsable del delito de robo y encubrimiento por favorecimiento.En un comunicado de prensa, la autoridad investigadora señaló que, según las diligencias realizadas por la Unidad de Delitos contra la Vida, él fue uno de los primeros respondientes a la escena del crimen en el que murió Jesús Eduardo Padilla Olivases.Fue en esas circunstancias como se apoderó del equipo y así alteró además la escena del crimen, indicó la Fiscalía.La FGE dio a conocer que los agentes que estaban a cargo de la investigación recabaron testimonios en el lugar de los hechos y así se dieron cuenta de que la víctima llevaba en la bolsa del lado derecho un teléfono que ya no estaba cuando ellos arribaron para comenzar las indagatorias.También indicó que el oficial de la SSPM se puso nervioso y al rendir su declaración cayó en contradicciones, lo que posteriormente condujo a los investigadores a conocer que aquél lo había tomado y lo había escondido dentro de un bote con manteca que estaba en el local, cerca del cadáver.El hecho violento sucedió el lunes a las 7:25 de la tarde dentro de un negocio llamado “Carnitas Don José”, que se ubica entre las calles Puerto Argentina y Mar del Sur, de la colonia Parajes del Sur.La Fiscalía identificó a la víctima de la ejecución como Eduardo Padilla Olivases, pero no proporcionó su edad ni dio más detalles sobre lo acontecido.Vecinos que atestiguaron la agresión dijeron que hombres armados ingresaron hasta el local de comida para cometer el crimen.

