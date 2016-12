Rescatarán edificio de Aduana abandonado

El edificio abandonado a espaldas de la Aduana Fronteriza será concluido y rehabilitado para oficinas municipales y federales, dio a conocer el presidente municipal Armando Cabada.Dijo que solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes (Indaabin) del Gobierno federal la donación de la construcción inconclusa que está vandalizada y sólo sirve la infraestructura metálica y la losa.Al regresar de una gira de varios días por la Ciudad de México, el alcalde dijo que se entrevistó con algunos funcionarios federales.“Señalamos al director general del Indabbin que el inmueble se encuentra en la entrada a México y que no podemos dar esa imagen”, agregó.Ese edificio iba a ser un conjunto de dormitorios para empleados federales, pero no se usó y ahora se encuentra abandonado y vandalizado, informó.Pero habría que compartir oficinas con el Gobierno Federal, pues también tiene necesidad de contar con más espacio para dependencias, añadió.La petición tuvo una respuesta positiva y el siguiente paso será iniciar la tramitología, expresó.Cabada Alvídrez dijo que también habló con funcionarios del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en este caso sobre la segunda ruta troncal del transporte semimasivo.“Dejamos muy clara nuestra postura: sí nos interesa, siempre y cuando vayamos de la mano con Transporte Público de Gobierno del Estado”, agregó.“Si hacemos esa obra y no logramos sacar el camión que va del lado derecho, vamos a ahorcar la principal avenida de Ciudad Juárez y ahí no estaríamos de acuerdo”, informó.Aparte de ello, el costo planteado, de mil 600 millones de pesos, es demasiado alto, añadió.“Hay otros análisis que nos dicen que con ese dinero podemos hacer dos troncales con todo y camiones”, expresó.

