Albergue se queda sin gas

La fiesta navideña de 100 infantes que acuden y radican en el albergue El Refugio se ve amenazada porque se quedaron sin gas y carecen de recursos para surtirse y poder preparar los alimentos.Maribel Chávez García, encargada del lugar, destacó que desde ayer no han podido alimentar a los menores que a diario llegan, porque no hay forma de cocinar.Al albergue llegaron varios infantes a preguntar si habría comida, tristemente Maribel contestó que no. “No sé cómo vamos hacer la cena (navideña), apenas que nos habían donado unos pavos”, refirió la mujer.El comedor y albergue está ubicado en la calle Atrás Quedó la Huella número 1903 de la colonia Carlos Chavira.Desesperada Chávez García explicó que en esta temporada han recibido una serie de ayudas, pero las cosas se complican en los primeros meses del año cuando los apoyos aminoran considerablemente.Dice que tenían previsto efectuar una pequeña posada mañana pero el gas para cocinar se terminó y no cuentan con los recursos para rellenar los tanques.Para mantener templado el lugar colocaron varios calentones de leña y han intentado usarlos como estufa pero no les ha dado resultado.“Hacemos mucha comida y a veces no nos damos abasto”, explicó. Los primeros alimentos se sirven a las 7 de la mañana para que los infantes desayunen antes de ir a la escuela, la segunda ronda a las 12:30 de la tarde para los que ingresarán al plantel en el turno vespertino.Desde hace un par de años ella observó la problemática de calle que viven muchos adolescentes, por lo que decidió habilitar el comedor también como un albergue.Actualmente en ese lugar dan asilo a 12 menores, la más pequeña tiene un año. “A su mamá la corrieron de su casa por salir embarazada, ahora ella y su niña están con nosotros”, dijo Maribel.En una habitación radican los hombres, en un par de camas y un sofá que les fue donado. En otra área las niñas.“Por ejemplo tenemos un muchacho que sus padres están como ilegales en Estados Unidos y él no puede cruzar, lo acogimos aquí porque no podemos dejar que vaguee por las calles solo”, explicó la mujer.A pesar de las largas jornadas para realizar la comida, la limpieza y el cuidado de 12 menores que no son sus hijos, ella dice sentirse agradecida y contenta.“Ahora ya nada más nos falta lo del gas para poder cumplirle a mis niños”, indica. (Maricela Morones / El Diario)