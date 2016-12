Llaman a parqueros a tramitar permiso

La Dirección de Estacionómetros busca regularizar el trabajo de los ‘parqueros’, por lo que exhorta a quienes realizan esta actividad a que tramiten un permiso que avala el servicio que ofrecen.Esta medida tiene el objetivo de proporcionar mayor seguridad en los corredores comerciales, según informó Arturo Alejandro Canseca Cabrera, titular de la dependencia.Agregó que los comerciantes manifestaron su preocupación, en torno a que la función de los vigilantes de automóviles se preste para cometer actos ilícitos en perjuicio de los clientes de sus establecimientos.Mencionó que el pasado viernes 16 de diciembre, la Dirección de Estacionómetros, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), realizó un operativo de inspección en el corredor Gómez Morín para erradicar prácticas ilegales de parqueros en la zona.Durante las acciones en las que participaron agentes de la Policía Municipal así como inspectores y supervisores de la Dirección, se ubicaron a 12 vigilantes de automóviles que no portaban el gafete que expide la dirección, por lo que fueron retirados.Estas personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Policía Municipal y remitidos a Oficialía Jurídica y Barandilla, por faltas al Reglamento de Estacionómetros de Ciudad Juárez.“La finalidad no es erradicar la actividad de los parqueros, la idea es normarlos y darle la seguridad al comerciante de que la persona que presta el servicio en el corredor, fue investigada previamente por nuestra área antes de otorgarle un permiso para laborar, por lo cual reiteró el llamado para que los parqueros se acerquen a tramitar su permiso”, dijo el director.La Dirección cuenta con un padrón de vigilantes de automóviles conformado por 6 mil 700 registros de los cuales en promedio 2 mil 500 se encuentran activos y mil 800 han renovado su permiso ante el área durante el último año.Dos fotografías tamaño infantil a colorCopia del acta de nacimientoCopia del CURP, comprobante de domicilioDos cartas de recomendaciónCertificado de SaludCopia de identificación oficial (INE)Resultado de examen antidopingCarta de no antecedentes penalesDos fotografías tamaño infantil a colorComprobante de domicilioCertificado de saludCopia de identificación oficial (INE)Resultado de examen antidopingCarta de no antecedentes penalesGafete original

