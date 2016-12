Nadie vigila a camiones ‘pirata’

La Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio no contempla hacer operativos en las agencias de transporte “pirata” porque no tiene facultades, ya que ese servicio le corresponde al Gobierno Federal, dijo la titular de esa dependencia, Lilia Ana Méndez Rentería.Tampoco han recibido invitación de alguna dependencia federal para participar en algún operativo y proceder en forma conjunta, dio a conocer.Agregó que en esa oficina municipal hay antecedentes de 38 solicitudes para abrir agencias de boletos de ese tipo de camiones, sin que eso incluya alguna terminal.De ellas, 27 ya fueron autorizadas y 11 no han sido liberadas porque les falta un requisito, que es precisamente la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó. Los requisitos que se piden para abrir una agencia expendedora de boletos son Licencia de Uso de Suelo y llenar una solicitud, expresó.También identificación oficial de quien hace la petición, Dictamen de Protección Civil y, en el caso de estos giros, la autorización o permiso expedido por la SCT, continuó.Y es precisamente este último requisito el que no han cumplido 11 de los solicitantes, añadió.Todas esas 38 solicitudes han sido para abrir agencias de boletos y no existe ninguna terminal registrada en esa dependencia, dijo.Agregó que la oficina a su cargo no contempla hacer algún operativo en las agencias de camiones “pirata”, ya que esa es una facultad del Gobierno Federal y no del Municipio.Tampoco los ha invitado el Gobierno Federal para que tomen parte en algún operativo conjunto, por lo tanto, no tienen programada ninguna actividad de ese tipo, informó.“La parte nuestra es nada más la oficina como tal, pues quien permite que operen con ese giro es la SCT, ya que es un permiso federal”, expresó.En esta ciudad, a pesar del riesgo que representan, decenas de negocios prestan el servicio de transporte foráneo en camiones “pirata” –algunos con más de 20 años de antigüedad– sin que las autoridades federales detengan sus operaciones.Se trata de expendios de boletos improvisados en cuartos tipo changarro donde los camiones recogen el pasaje en la banqueta o en la calle.Un vendedor de boletos de uno de esos negocios dijo que la gente prefiere estos servicios porque sus tarifas son 50 por ciento más baratas que en las empresas de la Central de Autobuses.Como reflejo de esto, la preventa acaparó desde hace varios días el 100 por ciento de los lugares en los camiones que habrán de salir estos días.El 24 de junio pasado, un camión “pirata” chocó contra el remolque de un tractocamión en el kilómetro 229+750 de la carretera Chihuahua-Juárez, a la altura de Ahumada, con saldo de 11 muertos y 36 heridos.