El invierno toca a la puerta

El solsticio de invierno está a pocas horas de llegar. El fenómeno astronómico que ofrece al Hemisferio Norte el día más corto y la temporada más fría del año entra mañana 21 de diciembre a las 3:44, tiempo de la Montaña.Durante la temporada invernal, el calor y la luz del Sol pegan al norte de la Tierra de forma indirecta, por lo que las temperaturas bajan y los días son más cortos.Esta información es proporcionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) en su sitio oficial de Internet.En el invierno las temperaturas bajan en mayor medida en las ciudades que se encuentran más cerca de los polos, en nuestro caso, al Polo Norte, lo que ocasiona que en Ciudad Juárez las temperaturas puedan situarse varios grados bajo cero.Ante esta situación climatológica, las autoridades de Salud y de Protección Civil emiten algunas recomendaciones para salvaguardar la integridad física de los habitantes.Entre las medidas que se aconsejan está en primer lugar reforzar las defensas de los niños y los adultos mayores con alimentos enriquecidos en vitamina C y D, tales como frutas y verduras, así como beber líquidos de forma abundante.También es muy importante abrigarse bien al salir y utilizar varias capas de ropa, de preferencia hechas de algodón y no de fibras sintéticas o que estén muy ajustadas.Además se recomienda taparse la boca al salir cuando se esté en un lugar caliente por mucho tiempo, así como cubrir los espacios por donde puedan entrar corrientes de aire frío.Es de suma importancia no automedicarse por enfermedades respiratorias y en caso de presentar fiebre de más de cinco días o dificultad para respirar acudir a recibir atención médica.Asimismo hay que tener cuidado de intoxicaciones, por lo que es importante no dormir con el calentón prendido y abrir un poco las ventanas cuando se tiene encendido. (Alicia Fernández / El Diario)• Evite cambios bruscos de temperatura• Consuma gran variedad de frutas y verduras• Abríguese bien• Lave sus manos con frecuencia, especialmente después de estornudar• Estornude utilizando un pañuelo desechable o cubriéndose con el ángulo interno del brazo• Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias, pues son la vía por donde los virus entran al cuerpo• Asegúrese de que exista buena ventilación en la casa y permita que les entre la luz del Sol• Después de acudir al médico, quédese en casa si tiene alguna infección respiratoria y no se automedique.Fuente: Secretaría de Salud

