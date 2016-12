Autobuses, al filo de la ilegalidad

A pesar del riesgo que representan, decenas de negocios prestan el servicio de transporte foráneo en camiones ‘piratas’ –algunos con más de 20 años de antigüedad– sin que las autoridades detengan sus operaciones.Se trata de expendios de boletos improvisados en cuartos donde los camiones recogen el pasaje en la banqueta o en la calle.Un vendedor de boletos de Turismo Garza dijo que la gente prefiere este tipo de servicios porque sus tarifas son 50 por ciento más baratas que en las empresas de la Central de Autobuses.Como reflejo de esto, la preventa acaparó desde hace varios días el 100 por ciento de los lugares en los camiones que habrán de salir estos días.Pero esa economía tiene su riesgo:El 24 de junio pasado, un camión ‘pirata’ chocó contra el remolque de un tractocamión en el kilómetro 229+750 de la carretera Chihuahua-Juárez, a la altura de Ahumada, con saldo de 11 muertos y 36 heridos.Antes, el 24 de marzo de este año, otro autobús con 24 años de antigüedad y 42 pasajeros a bordo se incendió en la carretera Panamericana, a la altura de la exgarita del kilómetro 30.El camión iba a Durango y en ese lugar comenzó a salirle fuego de la parte trasera, por lo que los pasajeros fueron sacados por las ventanas por agentes de la Policía Federal.El autobús era modelo 1994, portaba las placas 464-RA-9 expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y era propiedad de la firma “Appaloosa”.El fuego, que fue apagado con tierra, surgió cerca de la zona del escape y fue atribuido a un cortocircuito.El 25 de abril, dueños de autobuses ‘piratas’ protestaron frente a la Comisaría de la Policía Federal, en el kilómetro 30 de la carretera Panamericana, para denunciar que los agentes los extorsionan a cambio de dejarlos circular.Salvador Parra Mora, secretario general de la Federación del Autotransporte y Turismo, dijo que las ‘cuotas’ cobradas por los federales van de 200 a 15 mil pesos por camión.También hubo este año varios casos en que los autobuses ‘piratas’ se descompusieron en la carretera y dejaron a los viajeros varados.Operativos, sin resultadosCada temporada vacacional las autoridades de los tres niveles de Gobierno anuncian operativos para frenar la operación de estos negocios –que tiene permiso de viaje turístico pero dan servicio de transporte–, sobre todo después de que hay accidentes.Sin embargo, su actuación no se refleja en las calles, donde los camiones ‘piratas’ siguen levantando pasaje en condiciones de inseguridad.Un recorrido permitió advertir que tan sólo en el Centro histórico, en el cruce de las calles Lerdo, Galeana y Manuel Bernal e inmediaciones, operan siete negocios de este tipo desde hace varios años.Allí despachan Turismo Garza, Transportes Gámez, Turismo Batrez, Turismos Paisa, Turismo Lupita y dos sucursales de Guerreros de la Comarca.Estas empresas dan servicio a localidades como Torreón, Durango, México, Zacatecas y varias ciudades de Veracruz, además de algunas del estado como Chihuahua, Camargo, Parral y Delicias.Otros puntos donde se aglomeran dichas empresas es en el bulevar Zaragoza, en la calle Mesa Central y algunas de la colonia Zaragoza, según se apreció en el recorrido.La Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que en el estado de Chihuahua hay domiciliadas 219 empresas con giro de “viaje de turismo”.Entre todas estas empresas cuentan con 506 autobuses, los que en su gran mayoría brindan servicio de transporte foráneo.Mientras tanto, las compañías bien establecidas en el estado son 28 y disponen de 394 camiones.La dependencia aclaró que las revisiones a los autobuses, ya sean de turismo o de pasaje, le corresponde hacerlas a la Policía Federal, así como aplicar las correspondientes infracciones.Plaga de cucarachas“Magdalena” narra que hace aproximadamente un año salió a Veracruz en un ‘pirata’ y, a pesar de que el viaje iba a durar 24 horas, el camión no tenía servicio sanitario.A pocos minutos de emprender el viaje, salieron cientos de cucarachas de varias partes del camión y empezaron a trepar por las hieleras donde la gente llevaba su comida.“Todo el camión estaba infestado de cucarachas, eran enormes”, recuerda la mujer.Dice que los pasajeros se alarmaron y ni siquiera podían dormir y algunos alimentos se les echaron a perder, aparte de que la plaga podía enfermar a los niños, que iban muy asustados.“Era una exageración, era una plaga, caminaban por las partes altas del camión y les caían en la cara a las personas”, añade.Dice que los pasajeros se amotinaron y le exigieron al chofer que regresara a la terminal que se ubicaba en la avenida Manuel J. Clouthier.El operador aceptó a regañadientes y viró el camión en la exgarita del kilómetro 30.Ya en la terminal, que era un cuartito amarillo y no estaba bien establecida, los empleados procedieron a fumigar y luego les pidieron volver a abordar.Pero el olor a insecticida era tan fuerte que podía intoxicarlos, sobre todos a sus hijos, por lo que exigieron la devolución del dinero, continúa “Magdalena”.Entonces la empresa cerró la puerta, bajó las cortinas metálicas y los empleados se retiraron: los pasajeros perdieron su dinero, dice.Solo algunas personas consiguieron que les reintegraran una parte del pago, mientras que los demás perdieron su dinero pues no hubo nadie a quién reclamarle, agrega.‘Hay que considerar la seguridadde las familias’Jesús Madrid González, encargado de las taquillas de la firma Estrella Blanca, dice que la seguridad es una ventaja que ofrecen las empresas bien establecidas y que operan en la central de autobuses.Todo su esquipo está actualizado y reglamentado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y certificado ante esa oficina federal, agrega.“Aquí los pasajeros pueden sentir la comodidad y la seguridad, pues la empresa va a respaldarlos en caso de alguna situación crítica”, afirma.Cada camión lleva dos operadores que son revisados físicamente para constatar que están en buenas condiciones para conducir y además están estrictamente vigilados por la dependencia federal.Para empezar, a ellos los revisa un médico de la empresa y otro de la SCT, añade Madrid González.Dice que la empresa cuenta con seguro para cualquier emergencia que requiera atención médica para algún pasajero.“Se sabe que los camiones ‘piratas’ cobran hasta menos de la mitad que las empresas bien establecidas y eso hace que la ciudadanía –que se halla en malas condiciones económicas– acuda a ellos”, agrega.Pero sucede que en su afán de ahorrar, indica, muchas personas no valoran el riesgo que puede enfrentar su familia, como tener un accidente de consecuencias impredecibles.Además en las empresas establecidas hay promociones como descuentos de 50 por ciento para adultos mayores y estudiantes, y de 25 por ciento para maestros.“A toda la gente que piense viajar, que se venga con tiempo, que aproveche y venga a comprar su boleto y su asiento, para que última hora no ande batallando”, añade Madrid González.En esas empresas van a meter corridas auxiliares, de 20 a 30 por ciento más, para dar mejor servicio y algunas corridas van a ser directas para hacer menos tiempo, dice. (Horacio Carrasco / El Diario)empresas “de turismo”, las cuales tienenautobuses y la mayoría da servicio de transporte foráneo.y cuentan concamiones

