‘Desinterés oficial tiene en agonía a hospitales’

El desinterés de las autoridades por solucionar las carencias en los hospitales, es lo que mantiene en agonía al servicio médico en la ciudad, coincidieron expertos.El Atlas de Riesgos Antropogénicos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) publicado recientemente, indica que el grueso de las instituciones de salud pública de la localidad carece de consultorios y camas suficientes para ofrecer un óptimo servicio de acuerdo al tamaño de su población y según lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).Lorenzo Soberanes Maya, integrante del Colegio de Médicos, señaló que esta situación no se resuelve porque los legisladores no conocen del tema y no muestran un interés en esta ciudad.“Y los asesores que tienen son de ahí mismo, del DF (Ciudad de México), que no conocen la problemática de esta ciudad. Si se revisa cómo es el esquema de trabajo político, ellos dependen de sus asesores. Muy pocos tienen los conocimientos para meterse de fondo. No les interesa”, consideró.Para el abogado Sergio Conde Varela, coordinador de la agrupación Patria Nueva, esta situación refleja el abandono en que se encuentra esta frontera en esos temas tan importantes.“Si se presentan cuentas, se verá la cantidad de dinero que perciben de Juárez. Es una cosa bárbara, pero los servicios siempre van a la baja en lugar de al alza”, dijo.Alfredo Soto Dávila, nefrólogo particular en la ciudad destacó que Juárez no puede quedarse rezagada porque muchas personas de otros lugares buscan atenderse aquí.Señaló que el hecho de que aquí no se cuente con la infraestructura que requieren ciertos padecimientos, obliga además a las instituciones a trasladar a sus pacientes a otras localidades, con el costo que implica.“Esto representa gastos importantes y resulta claramente necesario buscar mejorar esas opciones dentro de la ciudad. Se necesitan más apoyos para que la ciudad tenga medicina de primer nivel en los hechos. La ciudad necesita servicios públicos que le cubran sus necesidades”, consideró. (Fernando Aguilar / El Diario)