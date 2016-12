Servicio de Limpia será normal en días festivos

Los empleados encargados de la recolección de basura trabajarán de manera normal el 24 y 31 de diciembre, ya que no se tiene contemplado suspender la recolecta de desechos que se realiza durante los seis días de la semana.Raúl Rodríguez Santillanes, titular de Servicios Públicos, aseguró que las labores de levantamiento de basura casa por casa no sufrirán cambios a pesar de ser una temporada vacacional.Recordó que los lunes, miércoles y viernes se destinan los camiones de recolección a las zonas ubicadas al norte de la ciudad. Martes, jueves y sábados levantan la basura de las viviendas ubicadas al sur.A través de un comunicado, la dependencia destacó que los cientos de empleados de la empresa Promotora Ambiental (PASA) no suspenderán el servicio debido a que ellos descansan los domingos.Dijo que el municipio y PASA lograron un acuerdo para las fechas de recolección y evitar el acumulamiento en los hogares y negocios.Rodríguez Santillanes, explicó que durante el 24 y 31 atenderán de manera normal las quejas y solicitudes de la comunidad respecto a la limpieza de la ciudad. También los casos que sean considerados como urgentes.Se prevé que luego de las festividades aumente el cúmulo de basura que se registra en los hogares debido a la serie de actividades y consumos familiares.El funcionario efectuó un llamado a la comunidad para que saquen de manera normal la basura durante los días asignados a sus colonias. (Maricela Morones)

