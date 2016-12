Ponen pavimento pero les tapan drenaje

En la colonia Maestros iniciaron labores de pavimentación, sin embargo los vecinos en la calle Santa Teresa se quejan de que el trabajo no fue hecho de una manera correcta, ya que les dejaron el drenaje tapado, por lo que el agua insalubre se estanca y se introduce a sus casas.José Saider Rodríguez, de 67 años, externó que padecieron 15 días de malos olores, temor por la salud de sus familiares, sobre todo de los niños, así como el daño a sus muebles porque el agua de drenaje entró a sus habitaciones. Y es que en la propiedad marcada con el número 892, viven alrededor de 30 personas, en diversos departamentos, donde José es el tío de toda la familia que se vio afectada por esta situación.Según menciona, trabajadores del Municipio pavimentaron el tramo de la calle Santa Teresa entre la Emilio Carranza y la José María Bórquez, en donde vaciaron tierra en un inicio y luego pavimento, tapando los conductos del drenaje.Al no succionar la tierra contenida en el drenaje, el agua buscó un escape que es la casa de José y sus familiares, a donde el agua llegó a una altura de entre 50 y 60 centímetros, suficientes para inundar las viviendas.“Más de quince días tenemos pidiendo que vengan a destapar, porque ellos vienen”, aseguró José refiriéndose a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).También dijo que tuvieron que hacer un puente de aproximadamente 20 metros para caminar sobre el lago de aguas negras.Al no obtener respuesta de las autoridades José menciona que en conjunto tuvieron que quitar el agua a cubetazos, e incluso a algunos de los habitantes les salieron granos por el contacto con el agua de desperdicio.Tal es el caso de Nohemí del Río Ayala, de 23 años, quien también habita en la vivienda compartida y ayudá a sacar el agua con cubetas.Comentó de forma indignada: “A mi prima le salieron granos en los pies por el agua sucia con popó, todo eso es pura contaminación, a mí también me salieron granos en las manos”.“Está horrible porque hay niños chiquitos, de brazos, mujeres embarazadas que se pueden resbalar y es peligroso”, dijo.Mientras tanto la preocupación de José Saider crece, ya que “vienen otra vez las lluvias, el granizo, la nieve y todo eso, que se tape otra vez sería un asunto muy problemático por lo insalubre de la situación”. (Alicia Fernández / El Diario)

