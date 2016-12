Autobús se le atraviesa al tren

Cargando

Un autobús de la empresa Turística Terrestre con alrededor de 40 pasajeros trató de ganarle el paso al tren ayer a las 6:30 de la tarde en el cruce de Eje Vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, resultando cinco personas lesionadas.Hasta el lugar acudieron ambulancias de la Cruz Roja y Rescate, quienes procedieron a auxiliar a los pasajeros, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños. Luego de hacerles una valoración médica trasladaron a hospitales de la ciudad a aquellos que necesitaban atención.El autobús circulaba en sentido de poniente a oriente del bulevar Zaragoza cuando en el cruce referido el tren impactó la parte posterior del lado derecho del autobús, ya que éste no alcanzó a cruzar las vías.Algunos pasajeros entraron en crisis nerviosa y tuvieron que ser atendidos por los rescatistas.Los primeros informes señalan que el camión había salido de la terminal de la empresa y su destino era Durango.Hasta el lugar acudieron elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) que aseguraron al chofer del autobús identificado como Iván Aguilar.Efrén Matamoros, director de Protección Civil del Municipio, informó que el autobús se atravesó a las tres máquinas del ferrocarril, cuyo conductor venía pitando y avisando para que no se atravesaran vehículos en las vías del tren.“Al parecer el autobús se atraviesa y recibe el impacto del tren resultando cinco personas lesionadas, las cuales, según informan paramédicos de Rescate y Cruz Roja, no son de gravedad y van a los hospitales para revisión médica”, expresó Matamoros.El funcionario exhortó a la ciudadanía para que extreme precauciones con estos cruces y cuando venga el tren pitando no se atreviesen para tratar de ganarle el paso a este tipo de máquinas que difícilmente se detienen al instante.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.