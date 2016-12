Víctima pierde más en acuerdo reparatorio

Raúl González García viajó 18 horas –desde Oklahoma, Estados Unidos– para estar en una audiencia judicial donde se iba a revisar el cumplimiento de un acuerdo reparatorio, pues le robaron dos pinzas y un desarmador.Ya en la diligencia el juez le dijo que no era necesaria su presencia y luego aprobó el sobreseimiento de la causa penal porque se consideró que el procesado cumplió con las obligaciones que le fueron impuestas en febrero del 2015 aunque el afectado afirmó no haber recibido pago alguno.“Estoy aquí porque me ordenaban venir en un aviso que llegó a mi casa, ponen palabras que uno no entiende, en un mensaje muy amenazador. Decía que me iban a multar si no me presentaba, una multa de 20 causas o una cosa así, la verdad el pariente que está en mi casa me dijo algo así y gasté como 12 mil pesos para venir porque lo que quiero es que esto termine ya”, expresó Raúl mientras caminaba a grandes zancadas para salir de la Ciudad Judicial, pues su camión de regreso a EU salía a las tres de la tarde y todavía tenía que cruzar la frontera.La audiencia a la que asistió González fue una de las 17 que se realizaron ayer para revisar el cumplimiento de salidas alternas a procesos penales radicados desde el año 2012. De todas estas, sólo en cuatro los procesados cumplieron, incluida la de Raúl, quien pidió el sobreseimiento.Cifras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado indican que del 2010 a noviembre de 2016, se aprobaron mil 600 acuerdos reparatorios.Esta figura es un pacto entre la víctima u ofendido de un delito y el acusado, prevista en el Artículo 196 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que sólo se procede en los ilícitos imprudenciales o culposos en los que se acepta el perdón de la víctima, que sean de tipo patrimonial y cometidos sin violencia; también en lo que se admite la sustitución de las sanciones o condena condicional y en aquellos cuya pena media aritmética a imponer no sea superior a cinco años de cárcel.Ayer las audiencias correspondían a los delitos de daños imprudenciales, violencia familiar, contra la salud, daños dolosos, lesiones imprudenciales, homicidio imprudencial y robo agravado.Ahí estuvo Bertha Alicia R. S., acusada de violencia familiar contra su pareja sentimental. A ella se le impusieron como condiciones a cumplir dentro del acuerdo que se abstuviera de consumir droga o alcohol, acudir a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y recibir tratamiento psicológico durante todo un año.Debido a que en los tres últimos meses que estuvo vigente el acuerdo acudió sólo en cuatro ocasiones aunque tenía que ir semanalmente a terapia, el juez autorizó que la suspensión estuviera vigente por otros seis meses, pues venció el 5 de noviembre del 2015.De las 17 audiencias de ayer, sólo en cuatro causas se dictó el sobreseimiento porque los procesados cumplieron; en al menos otras tres los procesados incumplieron con las condiciones de los acuerdos y están ilocalizables; en varios se dio nueva fecha para audiencia porque no fueron notificados de forma correcta y en otros se aprobaron prórrogas.Algunos agentes del Ministerio Público indicaron que con las revisiones de los acuerdos reparatorios se busca sacar el rezago existente, sobreseer causas o activarlas.