Hospitales, en terapia intensiva

Las instituciones públicas de salud de la ciudad enfrentan un déficit de consultorios que las vuelve incapaces de garantizar un óptimo servicio a los 8 mil 718 derechohabientes que, en promedio, asisten cada día a una consulta con los médicos que trabajan en ellas.Del mismo modo, sus hospitales generales carecen de las suficientes camas que deberían tener en función del tamaño de su población y según lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), concluye el nuevo Atlas de Riesgos Antropogénicos elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).Aunque fue solicitada, hasta el cierre de esta edición ni el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni la Secretaría de Salud habían dado a conocer una postura sobre lo que señala el Atlas.Un análisis del documento permite advertir que, por ejemplo, el primer organismo debería contar con 275 consultorios para alcanzar una cobertura ideal en sus Unidades de Medicina Familiar (UMF), lo que significa que le faltan 121, pues sólo tiene 154.También tendría que tener mil 93 camas en sus hospitales, pero tiene 678 y necesita 415 más.La Secretaría de Salud precisaría alrededor de 105 espacios de consulta en sus centros de salud, aunque únicamente cuenta con 91.Según el Atlas de Riesgos, debería tener 528 camas en sus tres hospitales (Hospital General, Hospital de la Mujer y Hospital Infantil de Especialidades); sin embargo, en su inventario hacen falta 336, ya que cuenta con 192.En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la Clínica de Medicina Familiar registra, indica el reporte, un superávit de un consultorio.En cambio, en el hospital el déficit asciende a 12 camas pero éste puede compensarse con 45 camas no censales (las que no están regularmente instaladas en el área de hospitalización). Los datos muestran que al Issste le hacen falta en ese sitio ocho consultorios.Por lo menos en el caso del IMSS, la falta de camas ha sido tan aguda que, como lo documentaron las notas periodísticas el 20 de enero del año pasado, algunos pacientes llegaban a esperar hasta tres días por una.El panorama es similar en el resto del país, revelan datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés).De acuerdo con esta fuente, en 2012 había tan sólo 1.6 camas de hospital por cada mil habitantes, lo que posicionaba a México en último lugar de 34 países que integran la agrupación internacional.Las carencias son más evidentes en Ciudad Juárez porque el grueso de su población trabaja en el sector industrial y por consiguiente se halla afiliada al IMSS, sostiene Lorenzo Soberanes Maya, miembro del Colegio de Médicos de la localidad.“El problema es muy grave y afecta mucho a la salud de la ciudad”, considera. “Afecta a la productividad de las empresas porque hay demasiada gente incapacitada, tiempos de incapacidades perdidos porque ‘te voy a operar hasta marzo de 2017’. Pero esta no es una cuestión que se pueda resolver en Ciudad Juárez. Es una situación de políticas nacionales”.El propio Atlas reconoce textualmente que los hospitales públicos en la ciudad son insuficientes y que la falta de atención y el sobrecupo hacen que la atención se vuelva deficiente.En ese escenario, indica, las instituciones que concentran la mayor demanda son el Seguro Social y el Seguro Popular.De un millón 186 mil 322 derechohabientes de uno o más servicios de salud, el IMSS ‘acaparaba’ según datos del año pasado, 839 mil 239; el Issste, 49 mil 652 y el Seguro Popular, 237 mil 673.En el último caso, una cifra más actualizada del padrón completo es la que reportaba el organismo en abril: 366 mil 782 personas.Las instituciones privadas concentraban a 53 mil 788 beneficiarios, otras instituciones públicas y particulares a 42 mil 200 y cerca de 197 mil 169 personas no contaban con ninguna afiliación, exponen las tablas estadísticas del documento.Desde el punto de Soberanes Maya, si este conjunto de problemas no han sido solucionados se debe simplemente a que los legisladores no han querido hacerlo y a la ausencia de buenas políticas públicas.Para el especialista, se trata de una situación que puede atribuirse, en sus palabras, al poco trabajo que los diputados y senadores han hecho, pues México, está convencido, tiene el potencial para sortearla.“Recursos existen, puesto que tributamos para ello. El problema es que no hay voluntad política para meterse en el tema. No les interesa la salud de nuestra ciudad. Necesitamos levantar las manos de manera fuerte para poder llamar la atención y que se nos dé lo que es necesario de acuerdo con lo que se tributa”, opina el médico. (Fernando Aguilar / El Diario)Población de derechohabientes en JuárezTotal: Un millón 186 mil 322• IMSS: 839 mil 239• ISSSTE: 49 mil 652• Pemex, Defensa o Marina: 865• Seguro Popular: 237 mil 673• Institución privada: 53 mil 788• Otra Institución: 42 mil 200No afiliados: 197 mil 169No especificado: 7 mil 689La suma de los porcentajes puede ser mayor al total debido a las personas que están afiliadas en más de una institución de salud.Atlas de Riesgos Antropogénicos del IMIP con datos de la Encuesta Intercensal del Inegi 2015, volumen I, página 103