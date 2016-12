Gestionan recursos… sin definir repartición

Ciudad de México— Aun cuando los diputados federales por Ciudad Juárez han informado que lograron la asignación de fondos por 133 millones de pesos del presupuesto para el próximo año en esta comunidad, mantienen en la opacidad el esquema de reparto que harán de esta bolsa de dinero y a quién se entregará.De acuerdo con los datos oficiales, 73 millones de pesos provienen de del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) –que sustituyó al conocido como “fondo de moches”, llamado así como porque en la pasada legislatura se evidenció que los legisladores cobraban comisiones por asignar estas partidas a los alcaldes en el país– y 60 millones, del de Proyectos de Desarrollo Regional.Estos recursos no están sujetos a reglas de operación de la Secretaría de Hacienda, por lo que su asignación y uso queda a discreción de los propios legisladores o de sus partidos.En un ejercicio de transparencia realizado por El Diario para conocer el destino de ese dinero que les corresponde asignar en la localidad, sin embargo, tres de los cuatro no respondieron a la petición por escrito sobre los proyectos que se van a beneficiar, el mecanismo de selección de cada uno y las reglas de operación para entregarlos, así como el procedimiento de fiscalización de los mismos.Únicamente tres comentaron sobre el monto que lograron y algunos detalles generales de lo que se contempla hacer con ese dinero. La cuarta diputada por Juárez, la panista Cristina Jiménez Márquez aclaró que no se asignan recursos a cada diputado, al menos en el caso del grupo parlamentario del PAN.El diputado Fernando Uriarte Zazueta, representante del Distrito 01 con sede en Ciudad Juárez, dijo en entrevista: “yo asigné 21 millones de pesos ya etiquetados, para 20 parques, inclusive viene ‘el parque tal de la colonia tal en la calle tal y tal, está perfectamente etiquetado para que la instancia ejecutora, que es el Municipio, ya lo haga, es decir, ya viene directo desde la Federación, son 20 parques en mi Distrito”.Aunque habló de los proyectos no respondió el escrito donde se solicitaba, entre otras cosas, los criterios de selección de esos parques y cómo se fiscalizará el uso de los montos asignados a los mismos.La priísta Georgina Zapata no respondió, pero Uriarte Zazueta dio a conocer que ella también hizo lo propio para obras de pavimento.Aseguró que los 73 millones de pesos de Fortalece para Juárez fueron gestionados por los legisladores del PRI.“Otros 60 millones de pesos que aparecen en el Programa de Desarrollo Regional, que aparecen en el anexo 2”, del decreto del PEF aprobado por la Cámara de Diputados, señaló.En entrevista previa Adriana Terrazas Porras, del Distrito 04, dijo que los recursos gestionados mediante esos fondos se duplicaron.“A diferencia del año pasado tuvimos la oportunidad de traer 20 millones de pesos, en mi caso yo lo destiné a pavimentación para mi distrito”, afirmó.“En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de doblar la cantidad y vamos a de traer al municipio de Juárez, al menos yo en lo personal, 41 millones 500 mil pesos que se destinarán a infraestructura para mi distrito”, indicó.La panista Cristina Jiménez Márquez comentó que al menos en el caso del grupo parlamentario del PAN no van a asignar recursos a cada diputado.Jiménez dijo que “no se asigna un monto. Es la capacidad de gestión que tenemos, si la queremos o no la queremos, claro que todo mundo la queremos para nuestros municipios”, indicó.Añadió que son “directamente beneficios para los municipios” de un fondo regional del Ramo 23 para proyectos de infraestructura y de Fortalece.“Es un recurso etiquetado directamente al municipio”, aseguró. El proceso es que Hacienda entrega a los estados y de ahí pasa a los ayuntamientos, indicó.

