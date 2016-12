Atora Aduana a paisanos y fronterizos

Cargando

Cientos de paisanos y residentes fronterizos saturaron ayer las garitas de San Jerónimo y del kilómetro 30 de la carretera Panamericana, donde demoraban hasta tres horas para tramitar los permisos de internación temporal de sus vehículos y obtener autorización migratoria para viajar al interior del país.“Es mucha pérdida de tiempo, mucha, además, ¿cómo es que nos van a cobrar por venir a visitar?”, expresó Rosa Ramírez, quien procedía de Santa Bárbara, California.Fueron 25 dólares por cada uno de los tres niños estadounidenses que tiene la familia, aparte de su esposo. Además tuvieron que dar un depósito de 450 dólares por la camioneta en la que viajaban a Zacatecas.Dijo que gastaron cientos de dólares y duraron más de tres horas haciendo los trámites en la garita del kilómetro 30.Rosa contó que su esposo sacó un permiso en una tienda y nunca les llegó el documento, y ahora tuvo que cancelar dicho permiso desde aquí y gestionar otro.“Como que no es muy buena idea venir a visitar”, expresó.En tanto, los residentes fronterizos dijeron que obtenían el permiso para su vehículo en media hora o poco más.Paisanos se quejaron ayer de que las instalaciones federales tanto en Jerónimo como en el kilómetro 30 que son inapropiadas, insuficientes, deterioradas y no existe la debida orientación para los viajeros.Refirieron que deben tramitar permisos migratorios para ellos y sus hijos, además de la autorización para internar su vehículo.También enfrentaban problemas por la falta de documentos que pide el Instituto Nacional de Migración (INM), Banjército o la Aduana Fronteriza, agregaron.La garita de abandono del kilómetro 30 de la Panamericana lució ayer llena y el personal de Banjército orientó la fila que se formó en sus ventanillas hacia el exterior, pues la gente no cabía en las instalaciones.Lo mismo sucedió en el edificio de Jerónimo, donde las personas expresaban su disgusto al ser sacadas del inmueble.En ambos sitios se carece de información para los paisanos, pues no hay personal que los oriente en los procesos.Los visitantes miran desconcertados, preguntan a cualquier persona, recorren las instalaciones y finalmente se aventuran en una fila, sin saber por dónde iniciar.Los paisanos hacían fila en las ventanillas del Instituto Nacional de Migración con el fin de que se les permitiera viajar al interior de la República Mexicana.Además tienen que gestionar un seguro para el vehículo cuando no cuentan con alguno.Cuando creían que ya habían terminado, debían enfrentar a inspectores de la Aduana Fronteriza que pretendían tasar fiscalmente los regalos que transportaban.En el interior de las instalaciones federales había filas que daban vuelta hacia uno y otro lado, y finalmente iban a dar al exterior, donde los viajeros eran zarandeados por el fuerte viento y la arena del desierto.Una empleada de Banjército informó que apenas ayer por la mañana aumentó el flujo de viajeros.Se espera que en los próximos días la afluencia aumente hasta llegar al “pico” que normalmente se presenta el día 22, agregó.Hasta los estacionamientos se encontraban ayer saturados en ambos lugares debido a la presencia masiva de viajeros.Personal del Instituto Nacional de Migración informó que han cruzado más de 23 mil paisanos en lo que ha transcurrido de la presente temporada vacacional.Andrés González dijo que llegó con su familia desde Denver, Colorado, con destino a Parral, pero tuvieron que perder dos horas para obtener el permiso de internación temporal de su vehículo.Como ya tiene experiencia en este tipo de gestiones, trajo todos sus documentos y no batalló, pero perdió un par de horas, agregó. (Horacio Carrasco / El Diario)

