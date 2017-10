Siete familias a la deriva tras explosión

Las familias que perdieron las viviendas que habitaban en la explosión ocurrida en el fraccionamiento Eco 2000 todavía no encuentran un lugar dónde vivir de manera estable, a casi 20 días del incidente que en su momento dejó cinco personas heridas.Sin ser los verdaderos propietarios, los afectados ocupaban esas viviendas ubicadas entre la avenida Santiago Troncoso y la calle Lince de manera ilegal, de modo que no pueden reclamarle a nadie una reubicación o el pago de una indemnización en ese sentido.Según Liliana Aracely Ibarra Rodríguez, diputada del distrito donde sucedieron los hechos y quien ha estado muy involucrada en el caso, las autoridades estatales cuentan ya con viviendas para siete familias, pero no pueden ser entregadas ni en comodato –como piensan hacerlo– porque carecen de ventanas, puertas e instalaciones eléctricas.El Diario intentó comunicarse ayer con Martha Moreno, encargada de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), para obtener más detalles sobre esta versión, pero la funcionaria no atendió las llamadas hechas a su teléfono celular.Por lo pronto, Andrea Hernández Juárez, empleada de maquiladora que vivía en el segundo piso del condominio afectado, se enfrenta a la imposibilidad de obtener un crédito para comprar una nueva casa debido a que todavía no califica y a que le falta muy poco para jubilarse.“Ahorita estoy con un familiar porque aquí tengo mis cosas amontonadas. Me prestaron un ladito para estarme aquí, pero ellos tienen sus niños. El cuarto que me prestaron es de las niñas”, dijo.Desde el estallido, la mujer ha estado buscando cómo conseguir una vivienda, pero se ha encontrado con que debe pagar una considerable suma que en estos momentos no tiene.“Ando batallando”, expuso Andrea. “Ando viendo a ver si me dan una casita por medio de mi trabajo, pero me piden dar 80 mil pesos en efectivo y ¿de dónde los agarro? Fui a ver a Sierra Vista (un desarrollo ubicado en el extremo suroriente de la ciudad), pero ahí me piden 53 mil”.De acuerdo con Ibarra Rodríguez, las casas con las que cuenta Coesvi fueron recuperadas pero tienen adeudos de varios tipos, por lo cual la espera ha sido larga.“La verdad no hay dinero para acomodarlas rápido. Se llevarán más de 20 mil pesos mínimo cada casa, pero estamos gestionando con particulares”, dio a conocer la legisladora local.Hoy se cumplen 20 días del accidente y, de acuerdo con versiones oficiales, tres heridos ya fueron dados de alta y uno más continúa internado en la unidad de quemados del Hospital General Dr. Salvador Zubirán, ubicado en la ciudad de Chihuahua. (Fernando Aguilar / El Diario)